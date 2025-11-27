В России дроны атаковали военный городок в Байсангуровском районе Грозного.

Об этом сообщает как украинский Telegram-канал Exilenova+, так и российские СМИ.

Удар беспилотника по военному городку в Грозном

Российская редакция Радио Свободы Кавказ.Реалии отмечает, что пострадало одно из зданий на территории военного городка, выходящего на проспект Ахмата Кадырова.

По информации журналистов, под удар БПЛА попало также село Борзой, однако пока не установлено место попадания удара.

Местный житель заявил изданию, что дрон взорвался на территории воинской части.

Российские власти об отражении атаки дронов не сообщали, однако Росавиация вводила ограничения на вылет из аэропорта Грозного утром.

Между тем ASTRA пишет, что после атаки дрона в Грозном обрушилась крыша и загорелось одно из служебных зданий на территории военного городка.

Пока неизвестно, какую именно функцию выполняла атакованная казарма. Отмечается, что она расположена в центре городка и является единственным на территории части не вытянутым зданием.

В Exilenova+ уточнили, что вероятно удар нанесли по воинской части 65384, где дислоцируется 291-й гвардейский мотострелковый полк.

Ранее об ударе ВСУ по военному городку РФ сообщали активисты оппозиционного движения NIYSO.

Канал отмечал, что также атаковали расположение 291-го мотострелкового полка в Шатойском районе, однако эту информацию пока не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть.

Напомним, в ночь на 27 ноября в России дроны снова атаковали Новокуйбышевский НПЗ.

Источник: Exilenova+, Кавказ.Реалії, ASTRA

