Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что после заключения любого мирного соглашения с Россией Украина будет нуждаться в сильных Вооруженных силах и надежных гарантиях безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

Украина будет нуждаться в сильных Вооруженных силах

Мерц подчеркнул, что Киев не должен уступать свои территории России.

Канцлер Германии отметил, что от безопасности Украины зависит также безопасность Европы, и добавил, что вопросы гарантий обсуждаются вместе с США и Украиной.

— Украина нуждается в сильных Вооруженных силах. Если будет заключено мирное соглашение, Украина и в дальнейшем будет нуждаться в сильных ВСУ и надежных гарантиях безопасности от своих партнеров, — подчеркнул он.

По словам Мерца, ключевой гарантией безопасности является хорошо оснащенная украинская армия.

— Именно поэтому мы также обсуждаем будущую численность украинской армии, — отметил канцлер.

Он добавил, что сейчас рано говорить о возможном развертывании международных войск.

Канцлер также подчеркнул, что Украину нельзя заставлять идти на территориальные уступки, линия фронта должна служить отправной точкой для любых переговоров.

Напомним, 25 ноября американский президент Дональд Трамп сообщил о поручении своим спецпредставителям, Стиву Уиткоффу и Дэну Дрисколлу, завершить подготовку проекта “мирного соглашения” с РФ и Украиной.

Для этого Уиткофф посетит Москву, а в случае финализации документа Трамп проведет встречи с Путиным и Зеленским.

США и Украина имеют разногласия по трем ключевым пунктам соглашения, среди которых предложение ограничить численность украинских Вооруженных сил до 600 тыс.

После переговоров в Женеве “мирный план” команды Трампа, который изначально состоял из 28 пунктов, был сокращен до 19.

