Члены Европейского космического агентства (ESA) одобрили рекордный трехлетний бюджет в размере €22,1 млрд и расширили мандат агентства, включив в него безопасность и оборону.

Европейское космическое агентство будет заниматься обороной

Как отмечает издание, это большой шаг для организации, которая ранее была посвящена «исключительно» мирному использованию космоса.

— Межправительственная структура ESA предоставляет полномочия и инструменты для развития космических технологий и систем … для безопасности и обороны, — говорится в резолюции, принятой на этой неделе 23 членами организации, копию которой получили журналисты.

В ESA назвали этот шаг “историческим изменением”.

Война в Украине продемонстрировала важность космических ресурсов как для сбора разведданных, так и для обеспечения безопасной связи.

Европа также стремится уменьшить зависимость от американских компаний, в частности SpaceX Илона Маска.

Politico сообщает, что новый проект ESA по наблюдению за Землей под названием European Resilience from Space может иметь как гражданское, так и военное применение.

Польша сыграла ведущую роль в продвижении идеи большего участия ESA в сфере обороны, сообщил генеральный директор агентства Йозеф Ашбахер.

Варшава и космическое агентство в настоящее время обсуждают создание нового центра ESA в Польше, который сосредоточится на безопасности.

Бюджет включает €3,4 млрд на наблюдение Земли, €2,1 млрд на безопасную связь и €900 млн на разработку европейских ракет-носителей.

Это значительное увеличение по сравнению с предыдущим бюджетом почти €17 млрд.

— Это невероятно, — прокомментировал Ашбахер увеличение бюджета.

Германия является ведущим участником финансирования — ФРГ предоставила €5 млрд. За ней следуют Франция и Италия, вклад каждой — более €3 млрд.

