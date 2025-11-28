Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подписал соглашение о закупке американских противовоздушных ракет AIM-120D AMRAAM, которые используются на вооружении самолетов F-35.

Польша закупит ракеты для истребителей F-35

Как пишет PAP, соглашение предусматривает закупку 200 противовоздушных ракет AIM-120 AMRAAM, в новейшей версии AIM-120D, которые станут одним из видов вооружения, используемого польскими многоцелевыми истребителями F-35.

Первые ракеты к этим самолетам передадут в Польшу уже в следующем году.

Министр обороны заявил, что Польша не только присоединяется к элитной группе европейских стран, которые используют этот тип ракет, но и приобретет их самую современную версию.

По его мнению, это демонстрирует, насколько Польша является сильным и интегрированным союзником.

Владислав Косиняк-Камыш заявил, что такие контракты свидетельствуют о том, что польско-американский союз – это не только слова, но и решение о возможности приобретения оборудования и получения самых современных технологий.

Польша получает от США различные типы оборудования, такие как F-35 или американская система управления противовоздушной обороной IBCS, сказал министр.

В то же время Косиняк-Камыш отметил, что продолжается работа по увеличению присутствия американских войск в Польше, численность которых сейчас составляет около 10 тыс. солдат США.

26 ноября стало известно, что Польша выбрала шведскую компанию Saab для строительства новых подводных лодок, что должно значительно повысить боеспособность флота на фоне войны в Украине и усиления российских угроз.

