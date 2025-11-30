Партизаны сожгли военный электровоз в Брянске, нарушив логистику оккупантов
- Агенты АТЕШ уничтожили военный электровозы в Брянске, нарушив логистику оккупантов и снабжение фронта.
- Брянск – ключевой узел снабжения Северной группировки РФ. Диверсия серьезно повлияла на движение эшелонов с боеприпасами.
Агенты партизанского движения АТЕШ сожгли военный электровозы на железнодорожных путях в Брянске.
Об этом АТЕШ сообщил в Telegram-канале.
Диверсия на путях в Брянске
– Наши агенты провели успешную диверсию в Брянске, нанеся точечный удар по критическому элементу вражеской железнодорожной логистики. Мы уничтожили электровозы, которые использовались для перевозки военных грузов, – говорится в сообщении.
Отмечается, что Брянск является ключевым логистическим узлом, обеспечивающим снабжение Северной группировки оккупантов и переброску резервов в приграничные области.
Уничтожение локомотива на этом узле привело к серьезным проблемам с снабжением фронта.
В частности, нарушены графики движения эшелонов с боеприпасами, техникой и топливом, которые готовились для отправки на передовую на Сумском направлении.
В АТЕШ отметили, что эта операция доказывает, что тыл врага – это не безопасная зона. Агенты АТЕШ работают в логистических центрах России, нарушая поставки, на которых держится вся военная машина.