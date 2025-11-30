Агенты партизанского движения АТЕШ сожгли военный электровозы на железнодорожных путях в Брянске.

Об этом АТЕШ сообщил в Telegram-канале.

Диверсия на путях в Брянске

– Наши агенты провели успешную диверсию в Брянске, нанеся точечный удар по критическому элементу вражеской железнодорожной логистики. Мы уничтожили электровозы, которые использовались для перевозки военных грузов, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Брянск является ключевым логистическим узлом, обеспечивающим снабжение Северной группировки оккупантов и переброску резервов в приграничные области.

Сейчас смотрят

Уничтожение локомотива на этом узле привело к серьезным проблемам с снабжением фронта.

В частности, нарушены графики движения эшелонов с боеприпасами, техникой и топливом, которые готовились для отправки на передовую на Сумском направлении.

В АТЕШ отметили, что эта операция доказывает, что тыл врага – это не безопасная зона. Агенты АТЕШ работают в логистических центрах России, нарушая поставки, на которых держится вся военная машина.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.