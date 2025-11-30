Мирные переговоры между представителями США и Украины станут путем, который позволит стране остаться “суверенной, независимой и процветающей”.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, пишет Sky News.

Рубио ожидает прогресса от мирных переговоров

Выступая во Флориде, где начались долгожданные переговоры, Рубио сказал, что ожидает “дальнейшего прогресса” на пути к соглашению, которое положит конец почти четырехлетней войне.

— Речь идет не просто о завершении войны. Речь идет о завершении войны таким образом, чтобы создать механизм и путь вперед, который позволит им быть независимыми и суверенными, никогда больше не подвергаться войне и обеспечить огромное благосостояние для своего народа, — сказал он.

Рубио добавил, что нужно “не просто восстановить Украину, а войти в эпоху чрезвычайного экономического развития”.

— Это не просто мирные соглашения. Это создание пути, который оставит Украину суверенной, независимой и богатой. Мы ожидаем сделать еще больше шагов вперед сегодня, — отметил он.

Умеров поблагодарил Трампа и команду США

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что делегация «работает над обеспечением настоящего мира для Украины».

Он поблагодарил Дональда Трампа за его «мирную инициативу» и выразил благодарность команде президента США.

— Мы обсуждаем будущее Украины, безопасность Украины, недопущение повторной агрессии против Украины, благосостояние Украины, то, как восстановить Украину, — сказал он.

Умеров отметил, что “США слышат нас, США поддерживают нас, США идут рядом с нами, и мы благодарны за все, что сделано”.

Напомним, в США началась встреча украинской и американской делегаций по вопросам достижения достойного мира.

– Нахожусь на постоянной связи с президентом Украины. У нас есть четкие директивы и приоритеты – защита украинских интересов, предметный диалог и движение вперед на основе наработок, достигнутых в Женеве, – заявил Рустем Умеров.

