Американские и украинские чиновники проведут переговоры утром в воскресенье, 30 ноября, в Майами перед тем, как посланцы президента Трампа отправятся в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников.

США и Украина работают над финализацией “мирного плана”

Соединенные Штаты и Украина работают над финализацией договоренностей по американскому мирному плану, который за несколько дней переговоров был существенно переработан, чтобы быть более приемлемым для Киева.

Ожидается, что посланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер представят этот документ Путину во вторник.

Глава Офиса президента Владимира Зеленского и главный переговорщик Андрей Ермак должен был возглавить украинскую делегацию, но подал в отставку в пятницу после того, как антикоррупционные органы провели обыск в его доме.

Украинская делегация, которую теперь возглавляет советник по нацбезопасности Рустем Умеров, уже находится в Майами перед встречей, которая состоится в эксклюзивном гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay.

В состав делегации также входят заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, посол в США Ольга Стефанишина, начальник военного штаба генерал Андрей Гнатов и украинские разведчики, по данным украинских чиновников.

Во время переговоров в Женеве в минувшее воскресенье стороны достигли принципиальных договоренностей по всем, кроме двух вопросов: территорий и гарантий безопасности.

США хотят закрыть основные вопросы

Высокопоставленный американский чиновник сказал, что Белый дом хочет в воскресенье закрыть пробелы по этим двум последним вопросам и добавил, что: “Украинцы знают, что мы от них ожидаем”.

До отставки Ермак сказал Axios, что территориальные уступки могут обсуждаться только на президентском уровне.

Но Трамп заявил на прошлой неделе, что встретится с Зеленским и Путиным только тогда, когда стороны будут близки к заключению соглашения о завершении войны.

— Диалог на основе женевских пунктов продолжится. Дипломатия остается активной. Американская сторона демонстрирует конструктивный подход, и в ближайшие дни можно будет детализировать шаги по тому, как привести войну к достойному завершению. Украинская делегация имеет необходимые директивы, и я ожидаю, что ребята будут работать в соответствии с четкими украинскими приоритетами, — сказал Зеленский в субботу.

Американская сторона надеется, что вынесение на обсуждение согласованных между США и Украиной позиций поможет продвинуться в переговорах с Путиным.

Но поскольку украинцам удалось добиться изменений в первоначальном 28-пунктном плане США, Кремль поставил под сомнение свою готовность принять эти условия.

Путин также усилил свои территориальные требования и заявил в четверг, что Россия заберет все земли, на которые претендует, мирным путем или силой. Он сказал, что Киев, кажется, готов воевать “до последнего украинца”, и что Россия тоже готова к этому.

