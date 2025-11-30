США на переговорах хотят устранить разногласия по двум вопросам “мирного плана” — СМИ
- Делегации США и Украины встретились в Майами для согласования "мирного плана" по войне в Украине.
- Нерешенными остаются вопросы территорий и гарантий безопасности, и США настаивают на их закрытии в ближайшее время.
Американские и украинские чиновники проведут переговоры утром в воскресенье, 30 ноября, в Майами перед тем, как посланцы президента Трампа отправятся в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом пишет Axios со ссылкой на американских и украинских чиновников.
США и Украина работают над финализацией “мирного плана”
Соединенные Штаты и Украина работают над финализацией договоренностей по американскому мирному плану, который за несколько дней переговоров был существенно переработан, чтобы быть более приемлемым для Киева.
Ожидается, что посланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер представят этот документ Путину во вторник.
Глава Офиса президента Владимира Зеленского и главный переговорщик Андрей Ермак должен был возглавить украинскую делегацию, но подал в отставку в пятницу после того, как антикоррупционные органы провели обыск в его доме.
Украинская делегация, которую теперь возглавляет советник по нацбезопасности Рустем Умеров, уже находится в Майами перед встречей, которая состоится в эксклюзивном гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay.
В состав делегации также входят заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, посол в США Ольга Стефанишина, начальник военного штаба генерал Андрей Гнатов и украинские разведчики, по данным украинских чиновников.
Во время переговоров в Женеве в минувшее воскресенье стороны достигли принципиальных договоренностей по всем, кроме двух вопросов: территорий и гарантий безопасности.
США хотят закрыть основные вопросы
Высокопоставленный американский чиновник сказал, что Белый дом хочет в воскресенье закрыть пробелы по этим двум последним вопросам и добавил, что: “Украинцы знают, что мы от них ожидаем”.
До отставки Ермак сказал Axios, что территориальные уступки могут обсуждаться только на президентском уровне.
Но Трамп заявил на прошлой неделе, что встретится с Зеленским и Путиным только тогда, когда стороны будут близки к заключению соглашения о завершении войны.
— Диалог на основе женевских пунктов продолжится. Дипломатия остается активной. Американская сторона демонстрирует конструктивный подход, и в ближайшие дни можно будет детализировать шаги по тому, как привести войну к достойному завершению. Украинская делегация имеет необходимые директивы, и я ожидаю, что ребята будут работать в соответствии с четкими украинскими приоритетами, — сказал Зеленский в субботу.
Американская сторона надеется, что вынесение на обсуждение согласованных между США и Украиной позиций поможет продвинуться в переговорах с Путиным.
Но поскольку украинцам удалось добиться изменений в первоначальном 28-пунктном плане США, Кремль поставил под сомнение свою готовность принять эти условия.
Путин также усилил свои территориальные требования и заявил в четверг, что Россия заберет все земли, на которые претендует, мирным путем или силой. Он сказал, что Киев, кажется, готов воевать “до последнего украинца”, и что Россия тоже готова к этому.