Глава МИД Турции Хакан Фидан высказал мнение, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией могло бы гарантировать стабильность и мир в регионе на следующие 50-70 лет.

Об этом сообщают Welt am Sonntag и турецкое агентство Anadolu.

Фидан о вероятном мирном соглашении между Украиной и РФ

Комментируя российско-украинскую войну, Фидан отметил, что обе стороны сейчас в большей степени готовы к миру, по сравнению с прошлым, поскольку увидели масштабы страданий людей и разрушений.

— Путин также готов при определенных условиях принять прекращение огня и всеобъемлющее мирное соглашение. Это было передано украинской стороне, и мы вовлечены в некоторые аспекты этого процесса. Эта война очень дорого обходится и России, – заявил турецкий министр изданию Welt am Sonntag.

Он подчеркнул, что потенциальное мирное соглашение должно включать четкие обязательства сторон не нападать друг на друга “ни при каких обстоятельствах”.

— Если удастся договориться по этому вопросу, то в регионе можно обеспечить мир на 50, 60, 70 лет. Возможно, и дольше, – считает Фидан.

Он добавил, что мирное соглашение не означает отказа от собственных мер безопасности.

По мнению Фидана, россияне, европейцы и НАТО “продолжат подготовку к различным сценариям”.

— Время покажет, насколько устойчивым окажется мир. Однако Россия также несет экономические и социальные убытки и выигрывает от соглашения, — отметил министр.

Ранее СМИ сообщали, что Катар и Турция участвовали в разработке нового “мирного плана” США по прекращению войны в Украине и поддерживают посреднические усилия Соединенных Штатов.

Диктатор РФ Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 23 ноября заявил, что первый проект “мирного плана”, подготовленный совместно с администрацией Трампа, может стать основой для “окончательного мирного урегулирования”.

