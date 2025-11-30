Европейский Союз выделит €20 млн на усиление противовоздушной обороны Молдовы, чтобы защитить страну от угрозы российских дронов.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас в соцсети Х.

ЕС выделит средства на усиление ПВО Молдовы

Каллас подчеркнула, что недавние инциденты с полетами российских беспилотников над Молдовой представляют серьезную опасность.

— Нарушение воздушного пространства Молдовы российским беспилотником является неприемлемым и угрожает гражданской авиации. ЕС инвестирует €20 млн в усиление ПВО Молдовы, ведь ее небо не может стать очередной жертвой российской войны, — заявила верховная представительница.

Основанием для выделения этих средств стали новые нарушения воздушного пространства Молдовы российскими дронами, зафиксированные в последние недели.

Президент Молдовы Мая Санду сообщила, что во время масштабной ночной атаки РФ по Украине 29 ноября российские беспилотники снова зашли в воздушное пространство страны.

По ее словам, это привело к временному закрытию молдавского неба и подчеркнуло масштаб угрозы.

— Жестокая 10-часовая атака на Украину… Российские беспилотники снова нарушили воздушное пространство Молдовы, подвергая мирных людей опасности, — отметила Санду.

Несколькими днями ранее, 25 ноября, во время другой массированной атаки, четыре российских ударных дрона пролетели над территорией Молдовы и Румынии.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона располагает точными данными о времени пролета этих БПЛА, подчеркнув, что агрессия РФ представляет угрозу не только Украине, но и соседним государствам.

