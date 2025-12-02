Правительства европейских стран критикуют Бельгию за чрезмерные требования в отношении финансовых гарантий на случай, если Кремль подаст иск в связи с использованием для кредита Украине €140 млрд замороженных российских активов, хранящихся в Брюсселе.

Об этом сообщает Politico.

Бельгия требует неограниченных гарантий от ЕС

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, опасаясь возможных юридических последствий со стороны России, настаивает на предоставлении правительствами ЕС финансовых гарантий, которые превышают €140 млрд и могут быть выплачены в течение нескольких дней.

Кроме того, он хочет, чтобы срок действия этих гарантий превышал санкционный режим ЕС против России.

Европейские правительства готовы предоставить предварительно согласованную сумму, но не желают соглашаться на то, что они называют “бланковым чеком”.

По словам четырех дипломатов ЕС, принятие требований Бельгии поставит финансовую стабильность их стран под угрозу, поскольку потенциальные судебные решения могут заставить выплачивать миллиарды евро даже после окончания войны в Украине.

— Если гарантии бесконечны и безграничны, на что мы соглашаемся? — отметил один из дипломатов.

По данным издания, несоответствие позиций грозит сорвать переговоры по плану ЕС о предоставлении Украине кредита на основе этих замороженных активов, что может стать критическим перед саммитом в декабре.

Европейская комиссия в ближайшее время представит правовую основу для кредита, чтобы обеспечить финансирование военного бюджета Украины в апреле.

— Мы продвигаем нашу работу для удовлетворения финансовых потребностей Украины. Достигнут значительный прогресс, и мы планируем подать законодательные предложения на этой неделе, — написала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отмечают в Politico, если договоренности не удастся достичь, единственной альтернативой станет выпуск большего количества долговых обязательств ЕС для покрытия дефицита бюджета Украины.

Однако эта опция непопулярна среди стран-членов, поскольку предполагает использование средств налогоплательщиков.

