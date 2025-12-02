Еще один российский танкер сообщил Турции о якобы нападении у ее побережья, однако в помощи не нуждается.

Об этом сообщает официальный X Управления морских дел Турции.

Атака на российский танкер в Черном море

Согласно официальному объявлению, танкер MIDVOLGA-2 подвергся атаке в 80 морских милях от турецкого побережья, когда направлялся из России в Грузию с грузом подсолнечного масла.

Сейчас смотрят

В сообщении отмечено, что все 13 членов экипажа остались невредимыми, судно не просило помощи и продолжает движение в турецкий Синоп своим ходом.

К публикации добавлена ​​карта с ориентировочным расположением судна.

????MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya’dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir. pic.twitter.com/Ov9tEeswEk — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) December 2, 2025

Остается непонятным, почему танкер, по данным объявления, следовавший из России в Грузию, оказался так далеко от восточного побережья Черного моря. Возможно, речь идет о маршруте из оккупированного Крыма.

На сервисе Marine Traffic MIDVOLGA-2 классифицирован как нефтяной танкер под флагом России.

Напомним, 29 ноября морские дроны Службы безопасности Украины поразили два подсанкционных нефтяных танкера KAIRO и VIRAT, входящих в так называемый теневой флот России.

Известно, что во время атаки оба судна были пустыми и направлялись на загрузку в порт Новороссийск.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.