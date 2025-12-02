Еще один российский танкер сообщил Турции о якобы нападении у ее побережья, однако в помощи не нуждается.

Об этом сообщает официальный X Управления морских дел Турции.

Атака на российский танкер в Черном море

Согласно официальному объявлению, танкер MIDVOLGA-2 подвергся атаке в 80 морских милях от турецкого побережья, когда направлялся из России в Грузию с грузом подсолнечного масла.

В сообщении отмечено, что все 13 членов экипажа остались невредимыми, судно не просило помощи и продолжает движение в турецкий Синоп своим ходом.

К публикации добавлена ​​карта с ориентировочным расположением судна.

Остается непонятным, почему танкер, по данным объявления, следовавший из России в Грузию, оказался так далеко от восточного побережья Черного моря. Возможно, речь идет о маршруте из оккупированного Крыма.

На сервисе Marine Traffic MIDVOLGA-2 классифицирован как нефтяной танкер под флагом России.

Напомним, 29 ноября морские дроны Службы безопасности Украины поразили два подсанкционных нефтяных танкера KAIRO и VIRAT, входящих в так называемый теневой флот России.

Известно, что во время атаки оба судна были пустыми и направлялись на загрузку в порт Новороссийск.

море і танкер

