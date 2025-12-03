В СБУ опровергли потерю дрона Sea Baby в Черном море у берегов Румынии
- Румынские военные заявили об уничтожении украинского дрона Sea Baby в Черном море.
- Морской дрон СБУ Sea Baby дрейфовал в акватории Черного моря и представлял угрозу для судоходства.
- В СБУ опровергли потерю морского беспилотника Sea Baby.
Водолазы Военно-морских сил Румынии сегодня, 3 декабря, по запросу береговой охраны в открытом море нейтрализовали украинский надводный беспилотник Sea Baby Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает Министерство обороны Румынии.
Отмечается, что украинский дрон представлял угрозу для судоходства в Черном море.
Уничтожение беспилотника Sea Baby
Так, румынские военнослужащие отправились в морскую зону примерно в 36 морских милях к востоку от города Констанца. Военные проанализировали дрейфующий объект и установили, что это надводный беспилотник типа Sea Baby СБУ.
Военные получили одобрение на нейтрализацию дрона и около 13:00 взорвали его.
В Минобороны Румынии отмечают, что Военно-морские силы на кораблях и самолетах постоянно мониторят морскую и речную зоны ответственности. С февраля 2022 года по сегодняшний день через Черноморский бассейн прошло более 12 тыс. коммерческих судов.
Угрозы для Черного моря
В Минобороны Румынии отмечают, что еще одну серьезную угрозу морской безопасности представляют морские мины. За последние почти четыре года в Черном море удалось уничтожить около 150 мин.
Опровержение от СБУ
В то же время Фактам ICTV в пресс-службе СБУ не подтверждают уничтожение дрона Sea Baby в Черном море.
– Все морские беспилотники Службы безопасности Украины Sea Baby, задействованные в выполнении боевых задач в Черном море, продолжают их реализацию в соответствии с утвержденными планами и целями. Ни один из них не потерян, – подчеркнули в пресс-службе.
Также в СБУ отметили, что ни один беспилотник Sea Baby не заходил в территориальные воды Румынии.
– Украина неукоснительно соблюдает нормы международного права, не нарушает международные границы и с уважением относится к своим партнерам, – подытожили в СБУ.