Водолазы Военно-морских сил Румынии сегодня, 3 декабря, по запросу береговой охраны в открытом море нейтрализовали украинский надводный беспилотник Sea Baby Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Румынии.

Отмечается, что украинский дрон представлял угрозу для судоходства в Черном море.

Уничтожение беспилотника Sea Baby

Так, румынские военнослужащие отправились в морскую зону примерно в 36 морских милях к востоку от города Констанца. Военные проанализировали дрейфующий объект и установили, что это надводный беспилотник типа Sea Baby СБУ.

Военные получили одобрение на нейтрализацию дрона и около 13:00 взорвали его.

В Минобороны Румынии отмечают, что Военно-морские силы на кораблях и самолетах постоянно мониторят морскую и речную зоны ответственности. С февраля 2022 года по сегодняшний день через Черноморский бассейн прошло более 12 тыс. коммерческих судов.

Угрозы для Черного моря

В Минобороны Румынии отмечают, что еще одну серьезную угрозу морской безопасности представляют морские мины. За последние почти четыре года в Черном море удалось уничтожить около 150 мин.

Опровержение от СБУ

В то же время Фактам ICTV в пресс-службе СБУ не подтверждают уничтожение дрона Sea Baby в Черном море.

– Все морские беспилотники Службы безопасности Украины Sea Baby, задействованные в выполнении боевых задач в Черном море, продолжают их реализацию в соответствии с утвержденными планами и целями. Ни один из них не потерян, – подчеркнули в пресс-службе.

Также в СБУ отметили, что ни один беспилотник Sea Baby не заходил в территориальные воды Румынии.

– Украина неукоснительно соблюдает нормы международного права, не нарушает международные границы и с уважением относится к своим партнерам, – подытожили в СБУ.

