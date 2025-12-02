Россия несет заметные стратегические потери из-за ударов Украины по ее территории.

Об этом на брифинге, который состоялся накануне встречи министров иностранных дел стран блока, заявил Liga.net высокопоставленный представитель НАТО.

НАТО об ударах Украины по территории РФ

По его словам, благодаря атакам по нефтегазовым объектам и другим важным инфраструктурным целям, Киев наносит России заметные стратегические потери.

Он уточнил, что Украина все активнее направляет свои действия на те объекты, которые имеют критическое значение для военного потенциала РФ в войне.

Чиновник напомнил, что недавно ВСУ нанесли удары по теплоэлектростанции, расположенной в Московской области, по авиационному объекту в Ростове, а также по нефтяной инфраструктуре в районе Новороссийска.

— И хотя трудно количественно оценить влияние ударов Украины на российскую экономику, запланированные доходы России от энергоносителей были значительно ниже, чем ожидалось в 2025 году. Это также, вероятно, связано с низкими ценами на нефть, сильным рублем, несколько более низким спросом на импорт и запретом на экспорт нефтепродуктов. Россия была вынуждена повысить налоги – что непропорционально повлияло на домохозяйства с низким уровнем доходов и гражданские сектора экономики – чтобы смягчить растущий дефицит, – рассказал чиновник НАТО.

Он добавил, что в ближайшей перспективе не прогнозирует “никакого серьезного прорыва в оборонных линиях Украины”.

По словам высокопоставленного чиновника, наращивание объемов военной поддержки Киева может существенно улучшить ситуацию на фронте, особенно учитывая, что в последнее время Украина делает акцент на поражении топливных и логистических объектов в глубине РФ.

На брифинге он отметил, что РФ может финансировать войну против Украины до 2027 года.

Однако чем дольше Россия будет находиться в режиме военной экономики, тем масштабнее станут ее потери после завершения боевых действий.

