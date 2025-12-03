Пентагон вводит в эксплуатацию ударный дрон, созданный на основе иранской модели, которая использовалась против американских и союзных сил за рубежом.

Это указывает на то, что оборонный сектор США отстает в разработке дешевых технологий, которые уже используют соперники с ограниченным бюджетом.

Об этом пишет Bloomberg.

США развертывают дешевый ударный дрон

Центральное командование США заявило о создании оперативной группы Task Force Scorpion Strike, оснащенной эскадрильей небольших легких дронов, произведенных компанией SpektreWorks из штата Аризона.

Эти дроны могут использоваться для одноразовых ударов, разведывательных миссий и морских атак, а также для выполнения других задач.

SpektreWorks разработала собственный безпилотник, воссоздав конструкцию дрона Shahed-136, который Иран и подконтрольные ему группировки применяли для атак на военные объекты США и судоходство на Ближнем Востоке.

Россия также использовала эти дроны для ударов по целям на территории Украины.

— Оперативное обеспечение наших опытных военных передовыми возможностями демонстрирует инновационность и силу американских Вооруженных сил и сдерживает недружественных игроков, — заявил адмирал Брэд Купер, руководитель Центрального командования.

Этот шаг является частью инициативы министра обороны Пита Хэгсета по сокращению отставания в развитии дешевых технологий, которые применяются на фронте в Украине и на Ближнем Востоке.

По данным Центра международных и стратегических исследований, дроны Shahed стоят примерно $35 тыс. каждый. Для сравнения, американский высокотехнологичный беспилотник MQ-9 Reaper стоит около $30 млн.

Shahed стал “изобретением по безысходности”. Многолетние финансовые санкции США парализовали экономику и оборонный сектор Ирана.

Shahed‑136 состоит из компонентов, которые также были созданы путем копирования технологий других стран.

— США отстают, когда речь идет о снижении стоимости одного удара, — сказала Бекка Вассер, руководитель направления оборонных исследований Bloomberg Economics. — США больше не могут ожидать победы в войне благодаря дорогому и изощренному оружию. Придется также принять дешевые системы, такие как доступные дроны.

Ранее ВВС США объявили тендер, в котором предложили предприятиям оборонной промышленности воспроизвести иранский дрон.

