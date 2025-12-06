После масштабной российской атаки на Украину оператор молдавской энергосети Moldelectrica обратился за аварийной помощью с электроэнергией к Румынии.

Молдова обратилась к Румынии за помощью со светом

Оператор Moldelectrica сообщает, что в результате атаки на энергетическую систему Украины в молдавском регионе была отключена важная энергетическая группа, а линии межсистемного соединения загружены почти до предела.

Из-за превышения запланированного потока энергии компания Moldelectrica обратилась к Румынии за аварийной помощью в качестве меры предосторожности на несколько часов, чтобы гарантировать безопасную работу электросети и избежать перегрузки.

— Призываем граждан Республики Молдова рационально потреблять электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки, чтобы уменьшить риск перегрузки и возможных отключений, — говорится в сообщении.

В ночь на 6 декабря российские войска нанесли массированный комбинированный удар по критической инфраструктуре Украины, применив 51 ракету и 653 дрона.

В результате атаки были атакованы объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в восьми областях Украины, в частности Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской.

В результате массированной российской атаки по Украине в ряде регионов произошло отключение электроэнергии у потребителей.

