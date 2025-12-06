Все больше американцев поддерживают Украину в войне с Россией, придерживаясь принципа президента Рональда Рейгана “мир через силу”.

Опрос относительно поддержки Украины в войне среди американцев

Как показал восьмой ежегодный опрос Института Рональда Рейгана по вопросам национальной обороны среди американцев, увеличилась поддержка Украины в войне с Россией.

Данные, обнародованные на сайте организации, свидетельствуют, что американцы продолжают придерживаться принципа президента Рейгана “мир через силу”.

Так, по мнению 64% американцев, США должны быть больше привлечены и брать на себя ведущую роль в международных делах с двухпартийной поддержкой (79% республиканцев и 57% демократов).

Приверженность НАТО достигла наивысшего уровня за всю историю на уровне 68%, в частности, наблюдается сильная двухпартийная поддержка обязательств по статье 5.

Подавляющее большинство опрошенных (64%) считают, что американская армия должна быть рассчитана на то, чтобы вести и выигрывать две войны одновременно с Китаем и РФ.

Почти столько же опрошенных (62%) стремится к тому, чтобы Украина победила в войне с Россией, а 64% поддерживают поставки оружия США, что на 9 пунктов больше, чем в 2024 году, с двухпартийной поддержкой (59% республиканцев, 75% демократов).

— Нынешний опрос подчеркивает четкое послание: американцы считают лидерство США незаменимым для глобальной безопасности и мира. От рекордно высокой поддержки международного взаимодействия и НАТО до возрастающей поддержки партнеров, таких как Украина, общественность понимает, что американская сила – военная, технологическая и промышленная – является основой безопасности в эпоху роста авторитарных угроз, – сказал директор Института Рональда Рейгана Роджер Закхайм.

Опрос был проведен с 23 октября 2025 по 3 ноября 2025 двухпартийной исследовательской группой Beacon Research и Shaw & Company Research. Размер выборки составил 2507 человек.

