Венгрия заблокировала введение еврооблигаций, которые могли стать альтернативным источником финансирования для Украины в случае провала плана использования замороженных российских активов.

Венгрия блокирует план ЕС по еврооблигациям

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух дипломатов, присутствовавших на встрече послов ЕС.

Европейская комиссия настаивает, чтобы 27 государств-членов уже на декабрьском саммите согласовали масштабную поддержку украинской экономики кредит на 165 миллиардов евро, который должен финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов.

В то же время Бельгия, контролирующая наибольшую их долю, выступает против такого механизма. Брюссель опасается, что именно ему придется отвечать за возможные юридические и финансовые риски, если Россия подаст претензии.

Предложенный вариант с выпуском еврооблигаций должен создать страховой канал финансирования, однако Будапешт категорически отверг эту идею.

Решение Венгрии прозвучало буквально за несколько часов до рабочего ужина канцлера Германии Фридриха Мерца и премьера Бельгии Барта де Вевера в Брюсселе, где обсудили пути разблокирования кредитного механизма.

Мерц заявил, что попытается убедить де Вевера поддержать план.

– Я очень серьезно отношусь к беспокойствам и возражениям премьер-министра Бельгии. Я не хочу его заставлять, я хочу убедить его, что путь, который мы здесь предлагаем, правильный, – сказал он.

Берлин уже предложил гарантировать 25% рисков, чтобы поощрить Бельгию согласиться на использование замороженных российских средств, но где Вевер настаивает на более широких гарантиях от всего ЕС – на полный объем возможных рисков или даже больше.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании готово передать £8 млрд (свыше $10,6 млрд) замороженных в стране активов России для поддержки Украины.

Также Лондон планирует заключить соглашение с ЕС и другими государствами, где хранятся российские деньги.

