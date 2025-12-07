Рютте приедет к Мерцу, чтобы обсудить поддержку Украины: известна дата
В четверг в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом стало известно из распорядка, опубликованного на сайте правительства Германии.
Переговоры Мерца и Рютте: что известно
Сообщается, что переговоры состоятся в ведомстве канцлера утром, после чего запланирована совместная пресс-конференция.
Во время переговоров Мерц и Рютте уделят внимание ситуации в евроатлантическом регионе, в частности угрозам со стороны России и усилению оборонных возможностей блока.
На повестке дня — координация действий в рамках НАТО и стратегические решения, принимаемые накануне саммитов Североатлантического блока.
Кроме того, стороны планируют сосредоточиться на вопросах безопасности, вызовах для Блока и дальнейшей поддержке Украины, в частности военной и финансовой.
Также ожидается обсуждение долгосрочных программ поддержки, участия Германии в совместных оборонных инициативах и координации партнеров по поставкам вооружения.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Лондон, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, премьер-министром Великобритании Киром Страмером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.