В четверг в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом стало известно из распорядка, опубликованного на сайте правительства Германии.

Переговоры Мерца и Рютте: что известно

Сообщается, что переговоры состоятся в ведомстве канцлера утром, после чего запланирована совместная пресс-конференция.

Во время переговоров Мерц и Рютте уделят внимание ситуации в евроатлантическом регионе, в частности угрозам со стороны России и усилению оборонных возможностей блока.

На повестке дня — координация действий в рамках НАТО и стратегические решения, принимаемые накануне саммитов Североатлантического блока.

Кроме того, стороны планируют сосредоточиться на вопросах безопасности, вызовах для Блока и дальнейшей поддержке Украины, в частности военной и финансовой.

Также ожидается обсуждение долгосрочных программ поддержки, участия Германии в совместных оборонных инициативах и координации партнеров по поставкам вооружения.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Лондон, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, премьер-министром Великобритании Киром Страмером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

