Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вновь прибыл в Москву: какова цель визита
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник, 9 декабря, прибыл с визитом в Москву.
- Сийярто считает, что после окончания войны в Украине мировая экономика сможет вернуться к нормальному состоянию.
- Вместе с главой МИД Венгрии в Москву приехала делегация бизнесменов.
Об этом он сам сообщил в Facebook.
Визит Петера Сийярто в Москву
Сийярто сообщил утром, что в Москву для обсуждения сотрудничества отправилась большая делегация бизнесменов.
— Президент Трамп прилагает чрезвычайные усилия, чтобы прекратить войну в Украине, и мы полностью поддерживаем его в этом. Как только закончится война, мировая экономика может вернуться к нормальной и откроются новые, огромные возможности в международных торговых отношениях, — написал в соцсети Петер Сийярто.
Он подчеркнул, что санкции будут действовать не всегда, а потому Венгрия должна быть готова занять хорошую стартовую позицию в новом сезоне.
— Вот почему мы сейчас едем в Москву с большой делегацией бизнеса и компаний, — сказал глава МИД Венгрии.
В Москве Сийярто участвует в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Переговоры касаются строительства атомной электростанции Paks II в венгерском городе Пакш. По словам Петера Сийярто, первый этап строительства должен начаться на следующей неделе.