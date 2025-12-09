Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 9 декабря прибыл с визитом в Москву.

Об этом он сам сообщил в Facebook.

Визит Петера Сийярто в Москву

Сийярто сообщил утром, что в Москву для обсуждения сотрудничества отправилась большая делегация бизнесменов.

— Президент Трамп прилагает чрезвычайные усилия, чтобы прекратить войну в Украине, и мы полностью поддерживаем его в этом. Как только закончится война, мировая экономика может вернуться к нормальной и откроются новые, огромные возможности в международных торговых отношениях, — написал в соцсети Петер Сийярто.

Он подчеркнул, что санкции будут действовать не всегда, а потому Венгрия должна быть готова занять хорошую стартовую позицию в новом сезоне.

— Вот почему мы сейчас едем в Москву с большой делегацией бизнеса и компаний, — сказал глава МИД Венгрии.

В Москве Сийярто участвует в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Переговоры касаются строительства атомной электростанции Paks II в венгерском городе Пакш. По словам Петера Сийярто, первый этап строительства должен начаться на следующей неделе.

