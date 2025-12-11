В Белом доме сообщили, что президент Дональд Трамп «крайне разочарован» действиями обеих сторон конфликта – России и Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Трамп разочарован Россией и Украиной

Представительница администрации подчеркнула, что Трамп критически оценивает текущее развитие событий.

— Трамп чрезвычайно разочарован обеими сторонами этой войны. Ему надоели встречи только ради встреч. Он не хочет больше разговоров. Он требует действий, чтобы эта война закончилась, — заявила Левитт.

По ее словам, команда США уже потратила много времени на переговоры.

— Администрация потратила более 30 часов только за последние несколько недель на встречи с россиянами, украинцами и европейцами и на разговоры с ними. Поэтому посмотрим, что будет с встречами в эти выходные, и следите за новостями, — сказала пресс-секретарь.

Напомним, сегодня во время общения с прессой президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Соединенные Штаты стремятся как можно быстрее завершить войну, однако конкретных дедлайнов установлено не было.

Однако, как отметил Зеленский, Дональд Трамп, вероятно, хотел бы получить “полное понимание” относительно финального соглашения до Рождества.

