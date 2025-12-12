Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская заявила, что любые изменения в размещении американских войск на территории Европы осуществляются исключительно в согласовании с союзниками.

Об этом она сказала в интервью Суспильному.

Размещение войск США в ЕС

По ее словам, в рамках Альянса не предусмотрено никаких внезапных решений, а корректировка присутствия США является плановой и согласованной.

Она подтвердила, что действительно происходят определенные перемещения американских подразделений, в частности с территории Румынии, Венгрии и Словакии.

В то же время она подчеркнула, что эти шаги не носят чрезвычайного или неожиданного характера и являются частью системной работы НАТО по укреплению и более гибкому размещению сил на восточном направлении.

Шекеринская также отметила, что европейские страны сегодня берут на себя большую часть оборонной нагрузки, хотя поддержка США остается важным элементом общей системы безопасности.

Она опровергла предположение о существовании конкретного срока, к которому Европа должна стать основным гарантом безопасности, подчеркнув, что никаких дедлайнов нет, но процесс усиления роли европейских союзников уже продолжается.

Отвечая на вопрос о возможном выводе американских войск, чиновница отметила, что фиксированных графиков не существует, однако все решения будут доводиться до сведения публично и будут максимально прозрачными.

В НАТО подчеркивают: хотя роль американских сил остается ключевой, новая модель безопасности предусматривает существенно усиленное европейское лидерство и рост оборонного потенциала на континенте.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты хотят сократить свой военный контингент на восточном фланге Альянса.

В частности, около 800 американских военнослужащих отзывают из Румынии, а также планируется уменьшить контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии.

Источник : Суспільне

