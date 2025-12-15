Новая глава британской разведки MI6 Блейз Метревели предупредила кремлевского диктатора Владимира Путина, что шпионы Великобритании не оставят Украину без помощи.

Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

Предупреждение Путину

— Путин не должен сомневаться, что наша поддержка неизменна. Давление, которое мы оказываем от имени Украины, будет продолжаться.

Сейчас смотрят

Экспорт хаоса является особенностью, а не ошибкой в российском подходе к международному сотрудничеству, и мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться, пока Путин не будет вынужден изменить свои расчеты, — заявила Блейз Метревели.

По ее словам, самым большим вызовом XXI века является не просто то, кто владеет самыми мощными технологиями, а кто ими умело управляет.

Сообщается, что Великобритания недавно раскрыла угрозы своей национальной безопасности со стороны России. В ответ Лондон наложил санкции на несколько российских организаций, ведущих информационную войну, и на две китайские компании за их кибератаки против Великобритании и ее союзников.

Метревели отметила, что правила войны теперь переписываются Россией и другими «игроками», и что мир сталкивается с новой эпохой неопределенности.

Британская военная разведка предупредила, что Россия модернизирует свой флот для поражения критически важных подводных кабелей и трубопроводов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.