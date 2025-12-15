РФ экспортирует хаос: новая глава британской MI6 предупредила Путина по поводу Украины
- Блейз Метревели заявила о непоколебимой поддержке Украины и предупредила РФ, что давление на нее будет продолжаться.
- Британская разведка заявляет, что РФ модернизирует флот для поражения подводных кабелей и трубопроводов.
- Также британцы предупреждают о возможном нападении России на Европу.
Новая глава британской разведки MI6 Блейз Метревели предупредила кремлевского диктатора Владимира Путина, что шпионы Великобритании не оставят Украину без помощи.
Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.
Предупреждение Путину
— Путин не должен сомневаться, что наша поддержка неизменна. Давление, которое мы оказываем от имени Украины, будет продолжаться.
Экспорт хаоса является особенностью, а не ошибкой в российском подходе к международному сотрудничеству, и мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться, пока Путин не будет вынужден изменить свои расчеты, — заявила Блейз Метревели.
По ее словам, самым большим вызовом XXI века является не просто то, кто владеет самыми мощными технологиями, а кто ими умело управляет.
Сообщается, что Великобритания недавно раскрыла угрозы своей национальной безопасности со стороны России. В ответ Лондон наложил санкции на несколько российских организаций, ведущих информационную войну, и на две китайские компании за их кибератаки против Великобритании и ее союзников.
Метревели отметила, что правила войны теперь переписываются Россией и другими «игроками», и что мир сталкивается с новой эпохой неопределенности.
Британская военная разведка предупредила, что Россия модернизирует свой флот для поражения критически важных подводных кабелей и трубопроводов.