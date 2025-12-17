Карта побыту CUKR: новые правила легализации украинцев в Польше с 2026 года
- CUKR — трехлетняя карта пребывания для украинцев с PESEL UKR, запуск планируется с 2026 года.
- Готовиться нужно уже сейчас, а именно проверить данные и иметь профиль Zaufany.
- Подача онлайн через систему MOS, с 2026 года — только в электронном формате.
Если у вас есть временная защита в Польше, уже сейчас нужно готовиться к подаче на новую карту побыту CUKR.
Что известно о карте побыту CUKR для украинцев в Польше со статусом PESEL UKR, читайте в нашем материале.
Карта побыту CUKR для украинцев в Польше: что это и как ее оформить
Что нужно будет делать через несколько месяцев или даже сейчас, как оформить карту побыту CUKR, объяснила Генеральный директор We Group Consulting Анастасия Гукс в эфире Польского радио для Украины.
Карта побыту CUKR — это новый разрешение на пребывание на три года для украинцев в Польше. Планируется, что карта побыту CUKR для украинцев в Польше начнет действовать с 2026 года.
12 декабря Кароль Навроцкий подписал закон, сейчас он ожидает публикации в государственном журнале. Через 14 дней после публикации закон вступит в силу.
Специалист посоветовала заранее подготовиться к тому, чтобы, согласно новым формам введения электронного составления в MOS 2, можно было легально оформить проживание украинцев. На сегодня MOS 2 — это онлайн-система регистрации и составления документов для легализации.
Надо начать с самого важного. У каждого человека должен быть Zaufany (Доверенный профиль):
- Это бесплатный польский инструмент электронной идентификации, аналогичный украинской Дии, который позволяет подтвердить личность онлайн для доступа к государственным услугам и подписания документов с юридической силой собственноручной подписи.
- Через него можно подавать заявки в госучреждения, регистрировать бизнес и платить налоги.
- Профиль действует три года и требует подтверждения через PESEL и личное присутствие или интернет-банкинг.
Дети от тринадцати лет тоже могут его получить.
Чтобы зарегистрировать профиль Zaufany, нужно иметь PESEL и паспорт. Закладываем их в профиль в системе Gov.pl. После этого подтверждаем его через ZUS. После этого наш профиль Zaufany актуализируется на три года и продлевается электронно. Все дети, достигшие тринадцати лет, тоже должны заложить профиль Zaufany.
Что делать сейчас украинцам в Польше и какие документы подготовить
С началом войны вступил в силу PESEL UKR. Многие люди въехали по паспортам, которые утратили силу, или данные поданы неправильно. MOS будет идентифицировать личность согласно PESEL и поданным данным. Это касается изменений в паспорте, имени родителей, даты и места рождения.
Сейчас можно проверить все свои документы, совпадают ли они с теми, что есть в системах. Еще есть время, чтобы это изменить и обратиться в Украину.
Все украинцы, имеющие продленные визы или карты временного пребывания, должны легализоваться на территории Польши до 4 марта 2026 года. Обратитесь в органы Urząd Gminy. Профиль подтверждается через ZUS или банкинг, а дети могут идентифицировать себя через банк под контролем родителей.
PESEL UKR актуален до марта. Можно подготовить документы и легализовать себя через карту CUKR, другую карту побыту или карту временного побыту.
Кто сможет оформить карту побыту CUKR в Польше
С 2026 года украинцы в Польше со статусом PESEL UKR смогут получить трехлетнюю карту побыту CUKR.
Документ предназначен для украинцев и членов их семей, которые:
- находятся в Польше на основании временной защиты;
- имели статус UKR по состоянию на 4 июня 2025 года;
- сохраняли этот статус в течение минимум одного года.
Карта побыту оформляется онлайн через MOS. Документы нужно отправлять в электронном виде, добавляя сканы и фотографии в соответствующем формате.
При подаче через бюро или почту используются копии документов, заверенные нотариально.
С 2026 года все документы будут подаваться только в электронном виде. Нотариус подтверждает идентификацию, распечатывает электронный документ и скидывает на флешку для загрузки в MOS.