Если у вас есть временная защита в Польше, уже сейчас нужно готовиться к подаче на новую карту побыту CUKR.

Что известно о карте побыту CUKR для украинцев в Польше со статусом PESEL UKR, читайте в нашем материале.

Карта побыту CUKR для украинцев в Польше: что это и как ее оформить

Что нужно будет делать через несколько месяцев или даже сейчас, как оформить карту побыту CUKR, объяснила Генеральный директор We Group Consulting Анастасия Гукс в эфире Польского радио для Украины.

Карта побыту CUKR — это новый разрешение на пребывание на три года для украинцев в Польше. Планируется, что карта побыту CUKR для украинцев в Польше начнет действовать с 2026 года.

12 декабря Кароль Навроцкий подписал закон, сейчас он ожидает публикации в государственном журнале. Через 14 дней после публикации закон вступит в силу.

Специалист посоветовала заранее подготовиться к тому, чтобы, согласно новым формам введения электронного составления в MOS 2, можно было легально оформить проживание украинцев. На сегодня MOS 2 — это онлайн-система регистрации и составления документов для легализации.

Надо начать с самого важного. У каждого человека должен быть Zaufany (Доверенный профиль):

Это бесплатный польский инструмент электронной идентификации, аналогичный украинской Дии, который позволяет подтвердить личность онлайн для доступа к государственным услугам и подписания документов с юридической силой собственноручной подписи.

Через него можно подавать заявки в госучреждения, регистрировать бизнес и платить налоги.

Профиль действует три года и требует подтверждения через PESEL и личное присутствие или интернет-банкинг.

Дети от тринадцати лет тоже могут его получить.

Чтобы зарегистрировать профиль Zaufany, нужно иметь PESEL и паспорт. Закладываем их в профиль в системе Gov.pl. После этого подтверждаем его через ZUS. После этого наш профиль Zaufany актуализируется на три года и продлевается электронно. Все дети, достигшие тринадцати лет, тоже должны заложить профиль Zaufany.

Что делать сейчас украинцам в Польше и какие документы подготовить

С началом войны вступил в силу PESEL UKR. Многие люди въехали по паспортам, которые утратили силу, или данные поданы неправильно. MOS будет идентифицировать личность согласно PESEL и поданным данным. Это касается изменений в паспорте, имени родителей, даты и места рождения.

Сейчас можно проверить все свои документы, совпадают ли они с теми, что есть в системах. Еще есть время, чтобы это изменить и обратиться в Украину.

Все украинцы, имеющие продленные визы или карты временного пребывания, должны легализоваться на территории Польши до 4 марта 2026 года. Обратитесь в органы Urząd Gminy. Профиль подтверждается через ZUS или банкинг, а дети могут идентифицировать себя через банк под контролем родителей.

PESEL UKR актуален до марта. Можно подготовить документы и легализовать себя через карту CUKR, другую карту побыту или карту временного побыту.

Кто сможет оформить карту побыту CUKR в Польше

С 2026 года украинцы в Польше со статусом PESEL UKR смогут получить трехлетнюю карту побыту CUKR.

Документ предназначен для украинцев и членов их семей, которые:

находятся в Польше на основании временной защиты;

имели статус UKR по состоянию на 4 июня 2025 года;

сохраняли этот статус в течение минимум одного года.

Карта побыту оформляется онлайн через MOS. Документы нужно отправлять в электронном виде, добавляя сканы и фотографии в соответствующем формате.

При подаче через бюро или почту используются копии документов, заверенные нотариально.

С 2026 года все документы будут подаваться только в электронном виде. Нотариус подтверждает идентификацию, распечатывает электронный документ и скидывает на флешку для загрузки в MOS.

