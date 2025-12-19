Соединенные Штаты Америки достигли значительного прогресса в переговорах по окончанию войны в Украине, но впереди еще будет долгий путь.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, пишет издание The Guardian.

Рубио о переговорах Украины и США

По словам Марка Рубио, администрация США вложила огромное количество времени и энергии ради прекращения войны России против Украины.

Государственный секретарь США утверждает, что Белый дом стремится узнать, с какими пунктами могут смириться Украина и Россия.

Рубио объяснил, что американская делегация определяет позиции обеих сторон, чтобы посмотреть, удастся ли их сблизить для достижения определенного соглашения.

По его мнению, переговоры об урегулировании войны предусматривают два пункта. Как утверждает Рубио, речь идет о том, что обе стороны должны что-то получить и отдать.

— Мы пытаемся выяснить, что может дать Россия и что ожидает получить? Что может дать Украина и что может ожидать получить? Окончательное решение будет за Украиной, а не за Россией или США, — считает Рубио.

Как отметил госсекретарь США, речь идет не о навязывании соглашения кому-то, а о попытке найти точки пересечения интересов.

Рубио убежден, что США удалось достичь процесса, однако еще есть над чем работать. Очевидно, что самые сложные вопросы всегда остаются последними, подчеркнул госсекретарь США.

19 декабря секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал очередной раунд консультаций представителей Украины и США относительно окончания полномасштабной войны.

