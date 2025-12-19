Российская Федерация завершает перемещение баллистической ракеты Орешник на территорию Беларуси. Украина понимает и знает, где будет размещено это вооружение.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с президентом Польши Каролем Навроцким пресс-конференции в Варшаве 19 декабря.

Зеленский об Орешнике в Беларуси

— Завершается перемещение Орешника на территории Беларуси. Мы понимаем, где это будет, где будет размещение. Мы передаем информацию нашим партнерам. Партнеры сами могут оценить эту угрозу и понять, как им на это реагировать, — заявил Зеленский.

По словам президента, до этого украинская сторона предупреждала европейских и американских партнеров о том, что Россия будет размещать Орешник на территории Беларуси.

Сейчас смотрят

Он рассказал, что Украина показывала дистанцию, на которую будет действовать Орешник. По его мнению, это оружие — угроза многим европейским странам, включая Польшу и Германию.

— Мы им это показывали. Орешник дронами сбить невозможно на сегодня. Они использовали Орешник по территории Украины. Мы понимаем, как с этим бороться, — утверждает президент.

Глава государства обратил внимание, что Украина просила, чтобы партнеры применили санкции против компаний, которые продают компоненты через третьи страны, которые подходят к Орешнику и без которых Россия просто не может развивать производство этого вооружения.

Владимир Зеленский рассказал, что эти компании расположены как на европейском континенте, так и на других.

— Я не вижу этих введенных санкций, если честно. Пока что мы считаем, что Россия будет продолжать производить Орешник. Слава Богу, много его она еще не способна производить, несмотря на то какие вбросы делает, — утверждает президент.

Он подчеркнул, что украинская сторона понимает количество Орешников, которые может произвести РФ, однако россияне делают это не просто так.

Владимир Зеленский спросил, могут ли партнеры так же давить на Россию, чтобы не размещать Орешник ближе к Европе, например, к границе с Польшей, как США и другие проводят много дипломатических усилий по окончанию войны.

— Я считаю, что нужно этим заниматься. В ином случае сложно понять, почему Россия атакует американские системы ПВО на территории Украины, почему партнеры не делают выводы об угрозах на территории Беларуси, которыми будет управлять Москва.

Президент подчеркнул, что из Беларуси уже летели российские ракеты, которые убивали украинцев.

Ракета Орешник — дальность и характеристики

Авиаэксперт Валерий Романенко проанализировал ключевые характеристики и потенциальные последствия применения российской ракеты Орешник, опираясь на известную о ней информацию.

По данным из открытых источников, дальность российской баллистической ракеты Орешник оценивается в диапазоне от 3 тыс. до 5,8 тыс. км, при этом она способна нести ядерный заряд.

В то же время Орешник не является высокоточной, подчеркнул Валерий Романенко, ведь отклонение от цели может составлять до 50 м.

Впервые боевой запуск российской баллистической ракеты Орешник по территории Украины был зафиксирован 21 ноября 2024 года во время массированного вражеского удара.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.