В конце 2025 года российская экономика демонстрирует признаки глубокой системной напряженности, что отражается в росте социально-экономических проблем и жалоб граждан на нарушение трудовых прав.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Жалобы и задержка зарплат в России

По данным Роструда, по состоянию на начало декабря общее количество обращений граждан превысило 70 тыс., что в полтора раза больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Наибольший прирост зафиксирован в категории жалоб на задержки зарплат — более 26 тыс. случаев, что на 60% больше, чем год назад.

Кроме того, на 33% увеличилось количество обращений по поводу незаконных увольнений.

По данным Росстата, задолженность по выплате заработной платы стала одной из ключевых тенденций года.

На конец октября суммарные долги превысили 2,2 млрд рублей, увеличившись за месяц почти на 11%.

По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в три раза, достигнув максимального уровня с августа 2020 года.

Несмотря на официальные данные Росстата о росте экономики, ее структура демонстрирует критическую зависимость от военно-промышленного комплекса.

Две трети прироста ВВП в 2025 году обеспечил сектор оборонного производства, который работал в трехсменном режиме.

В третьем квартале из 0,6% прироста экономики на госуправление и обеспечение безопасности пришлось 0,4 процентного пункта.

Доля ВПК в новом ВВП выросла почти втрое по сравнению с прошлым годом: ранее он обеспечивал только 1 пункт из 4,3% прироста.

Кроме того, за три квартала 2025 года корпоративные прибыли сократились на 7,7%, что обостряет риски несвоевременных выплат зарплат и увеличивает кредитную задолженность.

Проблемы в банковском секторе и долги за новостройки, которые на 1 декабря достигли 1,5 трлн рублей (17% от заключенных договоров), только усиливают угрозу более масштабного экономического кризиса.

Служба внешней разведки отмечает, что формальный рост ВВП России все больше базируется на военных расходах, тогда как социально-экономические показатели продолжают ухудшаться, что свидетельствует об углублении кризисных явлений в стране.

