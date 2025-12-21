Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что членство США в Североатлантическом блоке соответствует американским интересам в сфере безопасности, в частности, учитывая угрозы со стороны России и рост напряженности в стратегически важных регионах.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Bild.

Почему США выгодно оставаться в НАТО

Рютте подчеркнул, что нынешний период является самым опасным со времен окончания Второй мировой войны, а НАТО играет ключевую роль в сдерживании агрессии и защите союзников в Европе.

Сейчас смотрят

Первой причиной он назвал безопасность Европы, которая напрямую влияет на безопасность США.

По словам генсека, стабильный европейский континент снижает риски для американской национальной безопасности.

Второй причиной Рютте определил Арктику, где открываются новые морские пути, растет военная активность России и усиливается присутствие Китая.

Безопасность этого региона имеет решающее значение для защиты материковой части США и возможна только при взаимодействии союзников.

Третьей составляющей он назвал Северную Атлантику.

По словам Рютте, контроль и защита этого пространства являются критическими для безопасности Соединенных Штатов и могут быть обеспечены только в рамках НАТО.

Отдельно генсек признал, что в течение длительного времени существовала проблема недостаточных оборонных расходов со стороны европейских стран, однако сейчас союзники постепенно увеличивают финансирование обороны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.