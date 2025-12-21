Российские депутаты в ближайшее время планируют внести в Госдуму законопроект, который предусматривает административную ответственность за распространение аудиовизуального контента, не соответствующего официальной идеологии так называемых традиционных ценностей.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете безопасности и обороны Украины.

Кого коснутся штрафы за дискредитацию традиционных ценностей в РФ

Инициатива предусматривает финансовые санкции не только для онлайн-кинотеатров и стриминговых платформ, но и для социальных сетей.

Сейчас смотрят

Таким образом под угрозой штрафов могут оказаться как компании, так и частные лица, распространяющие соответствующий контент.

В законопроекте не определены четкие критерии, что именно будет считаться дискредитацией традиционных ценностей.

Это создает возможность применять норму максимально широко — под запрет потенциально может попасть любой фильм или сериал, который не соответствует навязанной государством идеологической модели.

По данным ЦПД, платформы, пытаясь избежать штрафов, могут удалять контент превентивно, а зрители — воздерживаться от просмотра или распространения фильмов, которые власть может признать “рискованными”.

Фото: ЦПД

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.