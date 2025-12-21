В России готовят штрафы за фильмы, которые якобы дискредитируют традиционные ценности
Российские депутаты в ближайшее время планируют внести в Госдуму законопроект, который предусматривает административную ответственность за распространение аудиовизуального контента, не соответствующего официальной идеологии так называемых традиционных ценностей.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете безопасности и обороны Украины.
Кого коснутся штрафы за дискредитацию традиционных ценностей в РФ
Инициатива предусматривает финансовые санкции не только для онлайн-кинотеатров и стриминговых платформ, но и для социальных сетей.
Таким образом под угрозой штрафов могут оказаться как компании, так и частные лица, распространяющие соответствующий контент.
В законопроекте не определены четкие критерии, что именно будет считаться дискредитацией традиционных ценностей.
Это создает возможность применять норму максимально широко — под запрет потенциально может попасть любой фильм или сериал, который не соответствует навязанной государством идеологической модели.
По данным ЦПД, платформы, пытаясь избежать штрафов, могут удалять контент превентивно, а зрители — воздерживаться от просмотра или распространения фильмов, которые власть может признать “рискованными”.
Фото: ЦПД