Действующие и бывшие военные, чиновники и представители НАТО, исследователи и специалисты оборонной промышленности считают, что Россия готовится к возможному прямому конфликту с Европой. Единственный способ предотвратить это — убедиться, что в случае начала войны Европа победит.

Об этом сообщает CNN.

В прошлом месяце группа экспертов по вопросам обороны собралась в Уайтхолле, резиденции британского правительства, чтобы обсудить, насколько Соединенное Королевство и его союзники готовы к войне. И их вердикт был неутешительным — они не готовы.

Сейчас смотрят

Ключевым фактором подготовки к возможной войне является увеличение инвестиций в недофинансированную европейскую оборону. Но также необходимо глобальное изменение мышления, что время, когда Европа могла игнорировать угрозу войны, прошло.

Эксперты разделяют понимание того, что Россия уже ведет гибридную войну против Запада, проводя диверсии, вводя дезинформацию во внутренние политические круги. В частности, речь идет о вторжении российских самолетов и дронов в воздушное пространство НАТО, глушении GPS в странах Балтии, диверсиях на критически важных предприятиях, организованных российскими спецслужбами. Россия же отрицает свою причастность.

Хотя Москва не осуществляла прямых атак против стран НАТО в Европе, эксперты считают, что в Москве понимают, что Россия не сможет победить блок с ее нынешними возможностями. Но это может измениться.

Угроза войны для Европы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупреждал, что Россия может быть готова к вторжению на территорию НАТО в течение пяти лет. Такого же мнения придерживается и министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефул.

В то же время кремлевский диктатор Владимир Путин в начале декабря заявил, что Россия не планирует воевать с Европой, но если Европа вдруг захочет и начнет воевать, то «мы готовы уже сейчас».

Балтийские страны считают, что Россия вполне может напасть на них через три года. Исследователи из Центра Белфера по вопросам науки и международных отношений Гарвардской школы Кеннеди проанализировали предупреждения и прогнозы различных официальных лиц и обнаружили, что чаще всего упоминаются 2027 и 2028 годы.

Вызовы для Великобритании

Бывший глава Объединенного командования вооруженных сил Великобритании Ричард Барронс заявил, что Великобритания должна переосмыслить устойчивость своей инфраструктуры, нарастить вооруженные силы, резервы и гражданскую оборону, а также инвестировать в здравоохранение, промышленность и экономику, чтобы иметь возможность быстро перейти к военному положению.

По его словам, несмотря на то, что Великобритании при нынешних темпах понадобится около 10 лет, чтобы подготовиться к войне.

Вызовы для Европы

Многие европейские столицы, в том числе и Лондон, долгое время не думали об обороне, ведь с 1945 года на континенте не происходило никаких серьезных военных конфликтов.

Но затем произошло два суровых пробуждения: президент США Дональд Трамп дал понять союзникам по НАТО, что они больше не смогут полагаться на США, а Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Все это побудило большинство европейских стран увеличить расходы на оборону. По данным НАТО, 31 из 32 членов блока планируют достичь в этом году целевого показателя в 2% ВВП на оборону – по сравнению с лишь шестью странами в 2021 году.

В июне члены НАТО договорились увеличить целевой показатель до 5% ВВП к 2035 году. Однако многие аналитики скептически относятся к этой цели, особенно потому, что большинство европейских стран сталкиваются с финансовыми трудностями, даже не думая о значительном увеличении своих расходов на оборону.

Фото: НАТО

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.