Кремль пытается оправдать свою агрессию против Украины событиями Революции достоинства. Однако первопричиной развязанной РФ войны являются имперские амбиции Владимира Путина.

Об этом заявил в сети X представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Первопричиной войны являются имперские амбиции Путина

Представитель МИД прокомментировал опубликованные Национальным архивом безопасности США стенограммы встреч и телефонных разговоров Путина и Джорджа Буша-младшего.

— Путин отрицал право Украины на существование в 2001 году, то есть за 21 год до полномасштабного вторжения и за 13 лет до Революции достоинства, которую он часто называет первопричиной войны. На самом деле её первопричиной всегда была и остаётся имперская опухоль в его и других российских головах, – подчеркнул Тихий.

Стенограммы разговоров Путина у Буша-младшего

Национальный архив безопасности США – неправительственный исследовательский центр при Джорджтаунском университете – опубликовал стенограммы разговоров Владимира Путина и президента США Джорджа Буша-младшего.

В начале 2000-х годов в разговорах с Бушем Путин фактически просил его принять Россию в НАТО и жаловался на потерю контроля над Украиной.

В 2008 году на одной из стенограмм Путин говорил Бушу о “рисках” возможного вступления Украины в НАТО и называл её “искусственным” государством.

Во время последней встречи Путина и Буша как президентов в резиденции Бочаров ручей в Сочи 6 апреля 2008 года глава Кремля выразил позицию России относительно нерасширения НАТО:

— Это не будет для вас новым, и я не ожидаю ответа; я просто хочу сказать это вслух. Я хотел бы подчеркнуть, что вступление в НАТО такой страны, как Украина, создаст в долгосрочной перспективе поле конфликта для вас и нас, долгосрочное противостояние.

