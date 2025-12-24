Урегулирование войны в Украине может быть достигнуто в ближайшие 90 дней, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер.

Посол США при НАТО озвучил возможные сроки урегулирования войны в Украине

В эфире Fox News Мэтью Уитакер отметил, что урегулирование войны в Украине возможно в течение ближайших 90 дней.

– Вы знаете, если это будет сделано, то это будет сделано в течение следующих 90 дней, – сказал он.

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Кроме того, Уитакер отметил, что зима может быть очень суровой для украинцев из-за атак на энергетическую инфраструктуру нашей страны, которые россияне осуществляли в течение последних нескольких месяцев.

— Очевидно, что эта зима может быть очень суровой для украинцев из-за атак на их энергетическую инфраструктуру, которые россияне осуществляли в течение последних нескольких месяцев. Но в то же время украинцы не сидят сложа руки. Я имею в виду, что они лоббируют свои собственные атаки против россиян, которые вредят их инфраструктуре и нефтяной и газовой промышленности, — добавил он.

По мнению Уитакера, президент США Дональд Трамп имеет верный подход к прекращению насилия.

— Президент Трамп, я думаю, исходит из правильного подхода, а именно – убийства должны прекратиться. Это глупо. Это длится уже четыре года. Никто не получает никаких стратегических преимуществ, – сказал он.

“If it’s gonna get done, it’s gonna get done in the next 90 days.” U.S. Ambassador @MattWhitaker46 weighs in on Ukraine peace deal. pic.twitter.com/j70kJBE0jA — America Reports (@AmericaRpts) December 24, 2025

Уитакер подчеркнул, что смерть и разрушение просто должны прекратиться.

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