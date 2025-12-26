Украина, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация действительно приблизились к решению для завершения полномасштабной войны, считают в Москве.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишут российские СМИ.

Что говорят в РФ о завершении войны

— Думаю, что 25 декабря 2025 года останется у всех нас в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению. Но от нашей работы и политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность, — утверждает Рябков.

Российский чиновник традиционно выдвинул обвинения Украине и Европейскому Союзу, которые, по его мнению, якобы не хотят договариваться и “удвоили усилия” для срыва договоренностей.

Рябков в очередной раз повторил тезис российской пропаганды о том, что якобы не устранен риск ядерного конфликта. По его словам, Россия посылает США сигналы о необходимости по-настоящему договариваться.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая должна состояться в воскресенье, 28 декабря.

По словам главы государства, он намерен обсудить гарантии безопасности, вопросы территорий и судьбы Запорожской АЭС.

