Приблизились к решению: в РФ сделали заявление об окончании войны
- Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Украина, США и Россия якобы приблизились к решению о завершении войны.
- В то же время представитель страны-агрессора традиционно обвинил Украину и ЕС в попытках сорвать процесс и вновь прибег к ядерному шантажу для давления на США.
Украина, Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация действительно приблизились к решению для завершения полномасштабной войны, считают в Москве.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишут российские СМИ.
Что говорят в РФ о завершении войны
— Думаю, что 25 декабря 2025 года останется у всех нас в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению. Но от нашей работы и политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность, — утверждает Рябков.
Российский чиновник традиционно выдвинул обвинения Украине и Европейскому Союзу, которые, по его мнению, якобы не хотят договариваться и “удвоили усилия” для срыва договоренностей.
Рябков в очередной раз повторил тезис российской пропаганды о том, что якобы не устранен риск ядерного конфликта. По его словам, Россия посылает США сигналы о необходимости по-настоящему договариваться.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая должна состояться в воскресенье, 28 декабря.
По словам главы государства, он намерен обсудить гарантии безопасности, вопросы территорий и судьбы Запорожской АЭС.