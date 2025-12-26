РФ запускает крылатые ракеты Калибр с Черного моря в небольшом количестве из-за технических трудностей и неблагоприятной погоды. Эффективность этих ракет по сравнению с началом полномасштабного вторжения снизилась.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил представитель Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Россия ограничила запуск Калибров с Черного моря

— Подтверждений массовых пусков Калибров пока нет. Что касается применения сегодня – верификация продолжается. Я пока не готов подтвердить. Возможно, было в ограниченном количестве, – подчеркнул представитель ВМС ВСУ.

По его словам, также нет подтверждений предыдущих пусков с Каспийского моря. Техническое состояние носителей и погодные условия ограничивают возможности РФ.

— Сейчас применять ракеты намного сложнее, потому что даже имея возможность выйти в море, а она у них ограничена и без штормов, применить их при трёх-четырёх и более баллах фактически уже невозможно, – пояснил он.

Россия также сталкивается с проблемами обслуживания и логистики.

— Происходит, конечно, и износ, учитывая, что обслуживать все эти единицы довольно сложно, – добавил представитель.

Эффективность Калибров снизилась

Плетенчук отметил, что эффективность ракет Калибр существенно снизилась. Средства ПВО Украины за время полномасштабного вторжения получили опыт и оснащение для противодействия такого типа ракет.

Несмотря на трудности, РФ всё ещё имеет как минимум семь носителей в Черном море. Они применяются максимум два-три раза в месяц.

Ранее Россия пыталась использовать Калибры для давления на Украину и блокады морских путей, однако ВМС ВСУ обеспечивают работу украинского морского коридора.

Снижение интенсивности запусков и технические проблемы РФ уменьшают угрозу для критической инфраструктуры Украины, демонстрируя ограниченность морской операционной способности страны-агрессора.

Ранее Плетенчук говорил, что технически корабли Черноморского флота РФ способны запускать Калибры прямо из порта.

Порт в Новороссийске остаётся опасным для российских кораблей, так как украинские защитники могут поразить их даже в гавани.

