В Москве и Подмосковье 27 декабря прогремели взрывы во время атаки беспилотников.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявления мэра столицы РФ Сергея Собянина и официальные структуры.

Атака беспилотников на Москву и Подмосковье 27 декабря: что известно

По заявлениям российских властей, силы противовоздушной обороны сбили более 20 беспилотников на подлете к Москве.

Сейчас смотрят

Сообщения о якобы уничтожении дронов публиковались в течение нескольких часов — во второй половине дня.

Места падения обломков официально не уточнялись.

В то же время жители ряда населенных пунктов Московской области, в частности Серпухова, Подольска, Раменского и Одинцова, сообщали о громких взрывах.

На фоне атаки в московских аэропортах Внуково и Шереметьево временно ввели ограничения на полеты.

Также Министерство обороны РФ заявило, что в течение нескольких часов над различными регионами России якобы было сбито более сотни беспилотников, часть из которых — в Московском регионе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.