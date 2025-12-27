Атака дронов на Москву: в РФ сообщили о работе ПВО и ограничениях в аэропортах
В Москве и Подмосковье 27 декабря прогремели взрывы во время атаки беспилотников.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заявления мэра столицы РФ Сергея Собянина и официальные структуры.
Атака беспилотников на Москву и Подмосковье 27 декабря: что известно
По заявлениям российских властей, силы противовоздушной обороны сбили более 20 беспилотников на подлете к Москве.
Сообщения о якобы уничтожении дронов публиковались в течение нескольких часов — во второй половине дня.
Места падения обломков официально не уточнялись.
В то же время жители ряда населенных пунктов Московской области, в частности Серпухова, Подольска, Раменского и Одинцова, сообщали о громких взрывах.
На фоне атаки в московских аэропортах Внуково и Шереметьево временно ввели ограничения на полеты.
Также Министерство обороны РФ заявило, что в течение нескольких часов над различными регионами России якобы было сбито более сотни беспилотников, часть из которых — в Московском регионе.