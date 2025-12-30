Россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своим обвинениям Украины в якобы нападении на резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина. Такого нападения не было, поэтому РФ и не предоставит их.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

МИД Украины об “атаке на резиденцию Путина”

— Прошел почти день, а Россия до сих пор не предоставила никаких правдоподобных доказательств своим обвинениям Украины в якобы “нападении на резиденцию Путина”. И не предоставит. Потому что их нет. Такого нападения не было, — утверждает глава МИД.

По его словам, украинская сторона с разочарованием и беспокойством обратила внимание на заявления эмиратской, индийской и пакистанской сторон, выразивших свою обеспокоенность нападением, которого не было на самом деле.

Сейчас смотрят

По мнению министра, это вызывает особое удивление, учитывая, что все три государства не сделали никаких официальных заявлений, когда российская ракета нанесла удар по зданию украинского правительства 7 сентября 2025 года.

Сибига считает, что у россиян есть длинный послужной список ложных заявлений, поскольку это их фирменный почерк. Например, Россия утверждала, что не нападет на Украину в начале 2022 года.

Кроме этого, россияне часто обвиняют других в том, что сами планируют сделать. Их слова никогда не следует воспринимать за чистую монету, убежден Сибига.

Такие реакции на безосновательные манипулятивные заявления Кремля только подыгрывают российской пропаганде, а также поощряют Москву к дальнейшим зверствам и лжи.

Андрей Сибига призвал все государства действовать ответственно и воздерживаться от реакции на непроверенные обвинения, так как это подрывает конструктивный мирный процесс, который в последнее время продвигается вперед.

28 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что не располагает информацией об “атаке на резиденцию Путина“. Но глава Белого дома пообещал выяснить все возможные обстоятельства.

В то же время Сибига подчеркнул, что российские манипуляции об “атаке на резиденцию Путина” являются фальшивым поводом для дальнейших российских ударов по Украине и подрыва усилий по мирному процессу.