Трамп пригрозил Ирану новым ударом в случае возобновления ракетной программы
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает возможность еще одного удара по Ирану, если Тегеран попытается возобновить свою программу баллистических ракет или ядерный потенциал.
Об этом он сказал перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает CNN.
Трамп о возможных ударах по Ирану
По словам Трампа, Вашингтон не позволит Ирану снова наращивать военные возможности.
— Я слышал, что Иран пытается снова наращивать свою силу, и если они это сделают, нам придется их остановить. Мы их выбьем к черту, — заявил президент США.
Трамп подчеркнул, что в случае возобновления ядерной программы Ирана Соединенные Штаты готовы поддержать новый удар немедленно.
— Это разумнее — заключить соглашение, — добавил он, посоветовав Тегерану договариваться с Вашингтоном.
Президент США напомнил, что ранее Иран имел возможность заключить соглашение с США, однако этого не сделал.
В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в последние недели предупреждал, что Иран снова расширяет программу баллистических ракет, поэтому могут потребоваться дополнительные меры для ее сдерживания.
Ожидается, что во время встречи Нетаньяху донес Трампу аргументы о необходимости дальнейших шагов против Тегерана.
Напомним, что 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, что стало прямым вмешательством в войну между Израилем и Ираном.
В спецоперации были задействованы 125 самолетов и подводные лодки, которые атаковали три ключевых ядерных объекта — в Фордо, Нетензе и вблизи Исфахана.
США применили 14 бомб Massive Ordnance Penetrator весом 13 т — это было первое боевое использование этого оружия.
Президент Трамп заявил, что целью ударов было полное уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и устранение ядерной угрозы.