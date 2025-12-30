Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает возможность еще одного удара по Ирану, если Тегеран попытается возобновить свою программу баллистических ракет или ядерный потенциал.

Об этом он сказал перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает CNN.

Трамп о возможных ударах по Ирану

По словам Трампа, Вашингтон не позволит Ирану снова наращивать военные возможности.

Сейчас смотрят

— Я слышал, что Иран пытается снова наращивать свою силу, и если они это сделают, нам придется их остановить. Мы их выбьем к черту, — заявил президент США.

Трамп подчеркнул, что в случае возобновления ядерной программы Ирана Соединенные Штаты готовы поддержать новый удар немедленно.

— Это разумнее — заключить соглашение, — добавил он, посоветовав Тегерану договариваться с Вашингтоном.

Президент США напомнил, что ранее Иран имел возможность заключить соглашение с США, однако этого не сделал.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в последние недели предупреждал, что Иран снова расширяет программу баллистических ракет, поэтому могут потребоваться дополнительные меры для ее сдерживания.

Ожидается, что во время встречи Нетаньяху донес Трампу аргументы о необходимости дальнейших шагов против Тегерана.

Напомним, что 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, что стало прямым вмешательством в войну между Израилем и Ираном.

В спецоперации были задействованы 125 самолетов и подводные лодки, которые атаковали три ключевых ядерных объекта — в Фордо, Нетензе и вблизи Исфахана.

США применили 14 бомб Massive Ordnance Penetrator весом 13 т — это было первое боевое использование этого оружия.

Президент Трамп заявил, что целью ударов было полное уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и устранение ядерной угрозы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.