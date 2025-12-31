В этом году состояние 500 самых богатых людей мира увеличилось на рекордные $2,2 трлн, достигнув в общей сложности $11,9 трлн. Всего восемь миллиардеров обеспечили примерно четверть прироста своего капитала в течение 2025 года.

Самые богатые люди мира

Около четверти всего прироста, зафиксированного индексом благосостояния Bloomberg, приходится на восьмерых человек, включая главу совета директоров Oracle Corporation Ларри Эллисона, генерального директора Tesla Илона Маска, соучредителя Alphabet Ларри Пейджа и основателя Amazon Джеффа Безоса.

Согласно индексу миллиардеров, в этом году состояние 500 самых богатых людей мира увеличилось на рекордные $2,2 трлн. Рост рынков всего, от акций до криптовалют и драгоценных металлов, привел к резкому увеличению стоимости их активов.

Рост капитала, в результате которого совокупное состояние достигло $11,9 трлн, был значительно ускорен победой президента США Дональда Трампа на выборах в конце 2024 года.

Опубликован список людей, которые достигли наибольшего обогащения и убытков в течение 2025 года, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Победители:

Ларри Эллисон: состояние — $249,8 млрд, годовой прирост — $57,7 млрд;

Илон Маск: состояние — $622,7 млрд, годовой прирост — $190,3 млрд;

Джина Райнхарт: состояние — $37,7 млрд, годовой прирост — $12,6 млрд;

Дональд Трамп и его семья: состояние — $6,8 млрд, годовой прирост — $282 млрд.

Побежденные:

Мануэль Вильяр: состояние — $10 млрд, ежегодные убытки — $12,6 млрд;

Боб Пендер и Майк Сабель: состояние каждого — $7 млрд, ежегодные убытки — $17,7 млрд каждый;

Майкл Сейлор: состояние — $3,8 млрд, ежегодные убытки — $2,6 млрд;

Ван Син: состояние — $7,9 млрд, ежегодные убытки — $3,5 млрд.

Самые богатые люди мира в 2025 году

Крупные технологические компании достигли наибольшего обогащения в течение года, поскольку интерес к искусственному интеллекту продолжал поддерживать акции крупнейших американских компаний.

В начале года имя Илона Маска стало самым известным в списке самых богатых людей мира. Он впервые стал крупным политическим игроком после пожертвования почти $300 млн на предвыборную кампанию Трампа.

Однако в итоге наибольший рост доходов получил Эллисон, а не Маск. Это произошло благодаря резкому росту акций Oracle, вызванному увеличением инвестиций компании, работающей в сфере облачной инфраструктуры и ИИ.

Рост наблюдался не только в США. Хотя индекс S&P 500 показал годовой прирост на 17%, по состоянию на 30 декабря, его опередили британский индекс FTSE 100 с ростом на 22% и гонконгский Hang Seng с ростом на 29%.

Другие классы активов показали еще лучшие результаты: драгоценные металлы зафиксировали один из лучших годов за десятилетие, а медь и редкоземельные элементы стали товарами ключевого геополитического значения.

В результате владельцы крупных компаний, включая австралийского горнодобывающего магната Джину Райнхарт и чилийскую семью Луксич, увеличили свое состояние на миллиарды.

Криптовалюта была на пути к тому, чтобы превзойти доходность акций за год. Биткойн взлетел до исторических максимумов после победы Трампа на выборах и продолжил этот рост после того, как администрация США одобрила ряд благоприятных для криптовалют мер.

Однако масштабное падение, начавшееся в октябре, свело на нет весь этот рост и даже принесло убытки миллиардерам, включая братьев Винклвосс, Чанпенга Чжао и Майкла Сейлора.