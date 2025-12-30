В декабре Украина нанесла как минимум 24 удара по объектам нефтяного и газового комплекса России, что стало рекордным показателем за весь период полномасштабной войны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Удары по энергетической инфраструктуре РФ в декабре: что известно

Среди атакованных целей были нефтеперерабатывающие заводы, объекты морской инфраструктуры и трубопроводы, что напрямую влияет на экспортные доходы России.

По подсчетам агентства, основанным на открытых заявлениях украинской и российской сторон, в течение месяца было совершено как минимум 24 удара по энергетическим объектам РФ.

Этот результат стал самым высоким месячным показателем с начала полномасштабного вторжения. Предыдущий рекорд приходился на ноябрь, когда было зафиксировано 23 удара.

Согласно данным Bloomberg, в декабре атаки были направлены на несколько ключевых элементов российской энергетической системы:

10 нефтеперерабатывающих заводов;

11 объектов морской инфраструктуры;

два танкера;

один крупный объект трубопроводной системы.

Доходы РФ от энергетического экспорта падают

Издание подчеркивает, что такая интенсивность ударов значительно усиливает давление на российский энергетический экспорт.

Сектор и без того испытывает постоянное давление из-за международных санкций, ограничений логистики и проблем с обслуживанием инфраструктуры.

Россия продолжает экспортировать значительные объемы нефти на внешние рынки, однако реальные доходы от этого экспорта постепенно снижаются. Нефтяные и газовые поступления остаются основным источником финансирования войны против Украины.

По оценкам российского правительства, доля доходов от нефти и газа в бюджете РФ в этом году может сократиться до 23%, что станет минимальным показателем за весь период наблюдений.

Bloomberg подчеркивает, что еще несколько лет назад энергетика формировала значительно большую часть государственных доходов России.

Аналитики агентства отмечают, что системные удары по нефтеперерабатывающим заводам и экспортной инфраструктуре имеют не только военный, но и экономический эффект.

Они усложняют стабильные поставки, повышают затраты на ремонт и страхование и снижают общую эффективность российского энергетического экспорта.