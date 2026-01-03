Режим Мадуро нарушил все принципы: МИД Украины о ситуации в Венесуэле
- Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина солидарна с народом Венесуэлы в его праве на свободную жизнь без диктатуры и угнетения со стороны режима Николаса Мадуро.
- Он подчеркнул, что после сфальсифицированных выборов и массовых преступлений против граждан, венесуэльцы заслуживают восстановления демократии, безопасности и человеческого достоинства.
Народ Венесуэлы должен иметь шанс на нормальную жизнь, безопасность, процветание и человеческое достоинство.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети X.
МИД Украины об операции США в Венесуэле
По словам главы МИД, Украина последовательно отстаивает право народов на свободную жизнь, без диктатуры, угнетения и нарушений прав человека.
По его мнению, режим лидера Венесуэлы Николаса Мадуро нарушил все эти принципы во всех аспектах.
Демократические страны и правозащитные организации по всему миру давно подчеркивали массовые преступления его режима, насилие, пытки, притеснения, нарушения всех базовых свобод, украденные выборы и разрушение демократии и верховенства права, обратил внимание Сибига.
— Украина, вместе с десятками других стран в разных регионах мира, не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих, — подчеркнул министр.
Как утверждает глава МИД, народ Венесуэлы должен иметь шанс на нормальную жизнь, безопасность, процветание и человеческое достоинство.
Поэтому Украина будет продолжать поддерживать их право на такую нормальность, уважение и свободу, пояснил Сибига.
В то же время Украина выступает за дальнейшее развитие событий в соответствии с принципами международного права и приоритетами демократии, прав человека и интересов венесуэльцев, заявил глава МИД.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил всех в мире, кто помогает защищать жизнь.
Утром 3 января США начали операцию в Венесуэле, в результате которой удалось задержать лидера этой страны Николаса Мадуро.
Как заявила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас, ЕС продолжает внимательно следить за ситуацией в Венесуэле. По ее словам, Евросоюз неоднократно заявлял о том, что Мадуро является нелегитимным.