Народ Венесуэлы должен иметь шанс на нормальную жизнь, безопасность, процветание и человеческое достоинство.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

МИД Украины об операции США в Венесуэле

По словам главы МИД, Украина последовательно отстаивает право народов на свободную жизнь, без диктатуры, угнетения и нарушений прав человека.

По его мнению, режим лидера Венесуэлы Николаса Мадуро нарушил все эти принципы во всех аспектах.

Демократические страны и правозащитные организации по всему миру давно подчеркивали массовые преступления его режима, насилие, пытки, притеснения, нарушения всех базовых свобод, украденные выборы и разрушение демократии и верховенства права, обратил внимание Сибига.

— Украина, вместе с десятками других стран в разных регионах мира, не признала легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и насилия против протестующих, — подчеркнул министр.

Поэтому Украина будет продолжать поддерживать их право на такую нормальность, уважение и свободу, пояснил Сибига.

В то же время Украина выступает за дальнейшее развитие событий в соответствии с принципами международного права и приоритетами демократии, прав человека и интересов венесуэльцев, заявил глава МИД.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил всех в мире, кто помогает защищать жизнь.

Утром 3 января США начали операцию в Венесуэле, в результате которой удалось задержать лидера этой страны Николаса Мадуро.

Как заявила вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас, ЕС продолжает внимательно следить за ситуацией в Венесуэле. По ее словам, Евросоюз неоднократно заявлял о том, что Мадуро является нелегитимным.