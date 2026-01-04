По меньшей мере 40 человек погибли в результате операции США в Венесуэле утром 3 января. Речь идет как о военнослужащих, так и о гражданских лицах.

Об этом сообщил The New York Times высокопоставленный венесуэльский чиновник, который говорил на условиях анонимности.

Погибшие в Венесуэле в результате операции США

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что ни один американский военнослужащий не погиб. Однако он предположил, что некоторые военные США получили ранения.

В тот же день на пресс-конференции в Мар-а-Лаго с участием Трампа глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн заявил, что американские вертолеты, которые направлялись для задержания лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены, попали под обстрел.

Он сказал, что один вертолет был подбит, но остался в летном состоянии, однако в итоге все американские самолеты вернулись домой.

По словам двух американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, во время операции в Венесуэле по захвату Мадуро пострадали около полудюжины солдат.

Сразу после атаки США начали появляться подробности гибели мирного жителя Венесуэлы в Катия-Ла-Мар, расположенном прибрежном районе к западу от аэропорта Каракаса.

Утром 3 января в результате авиаудара по трехэтажному жилому комплексу был разрушен внешний фасад здания, когда американские войска штурмовали город, сообщили журналисты.

В результате удара погибла 80-летняя Роза Гонсалес, рассказали представители ее семьи. Еще один человек получил серьезные ранения. Племянник Розы, Вильман Гонсалес, рассказал, что едва не потерял глаз. Ему наложили три шва на щеку.

Местные жители рассказали, что после авиаудара четверо мужчин пытались спасти Розу Гонсалес. Они посадили ее на мотоцикл и отвезли в больницу, но после прибытия в медучреждение она умерла.

В больницу также доставили еще одну женщину. Позже стало известно, что она выжила, но находится в критическом состоянии.

3 января США провели операцию в Венесуэле, после чего задержали ее лидера Николаса Мадуро и его жену.