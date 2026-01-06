Россия хочет, чтобы Соединенные Штаты обсуждали с ней европейские страны и Венесуэлу. Однако США не считают РФ геополитическим игроком.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

РФ не воспринимают как геополитического игрока

Россия хочет, чтобы США говорили с ними о Венесуэле и Европе. В то же время и Китай, и США не считают Россию геополитическим игроком. Каждый видит РФ по-своему, — написал он в Telegram.

По мнению Коваленко, Китай воспринимает Россию как инструмент и сырьевой придаток, а Соединенные Штаты — как территорию с ресурсами.

— В 90-е Россию рассматривали как черную дыру в Евразии, когда развалился СССР и никто не знал, как стабилизировать эту территорию и во что все может вылиться. Теперь Запад и Китай могут просто поделить Россию между собой. И проблема исчезнет, — отметил он.

Напомним, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у России есть проблемы из-за операции США в Венесуэле.

По его словам, первая группа проблем – политическая или статусная. СССР, а затем и Россия, строили свое присутствие в Латинской Америке с 50-х годов прошлого века, и есть все предпосылки для того, чтобы эти усилия были напрасными.

Вторая группа проблем – имиджевая. После спецоперации США видно, чего на самом деле стоит стратегическое соглашение между РФ и Венесуэлой и российская поддержка.

Главная проблема – энергетическая. Дипломат отметил, что имея хорошее взаимодействие с Саудовской Аравией и контроль над нефтяными ресурсами Венесуэлы, США получат карт-бланш на контроль за ценами на нефть и ее потоками.