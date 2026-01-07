Министерство обороны США решило утроить производство ракет для системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, сделав ставку на семилетнее рамочное соглашение с американской корпорацией Lockheed Martin.

Об этом говорится в пресс-релизе Пентагона.

Контракт Пентагона с Lockheed Martin: что известно

Министерство обороны США заключило семилетнее рамочное соглашение с Lockheed Martin, которое предусматривает значительное наращивание производства ракет-перехватчиков для системы Patriot.

В ведомстве отметили, что контракт является результатом новой Стратегии трансформации оборонных закупок, представленной министром обороны Питом Хэгсетом в ноябре.

По оценке Пентагона, долгосрочный характер соглашения должен обеспечить стабильный спрос и стимулировать оборонную промышленность к инвестициям в расширение производственных мощностей.

Соглашение направлено на увеличение выпуска самой современной модификации перехватчиков Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE).

Планируется нарастить объемы производства примерно с 600 ракет в год до около 2 тыс. единиц.

В Пентагоне отмечают, что это позволит существенно усилить возможности противовоздушной и противоракетной обороны США и союзников.

Заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Майкл Даффи заявил, что новое соглашение свидетельствует о фундаментальном сдвиге в темпах расширения производства боеприпасов и формате сотрудничества Пентагона с оборонной промышленностью.

В ведомстве также отметили, что контракт согласовывает интересы правительства США, Lockheed Martin и налогоплательщиков, обеспечивая компании гарантию долгосрочного растущего спроса на ракеты PAC-3 MSE.

