Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом получил одобрение на продвижение законопроекта о санкциях против Российской Федерации.

Об этом Линдси Грэм написал в соцсети X.

Что предусматривает санкционный законопроект

По словам Грэма, над документом он работал несколько месяцев вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем и другими законодателями.

Сейчас смотрят

Законопроект имеет двухпартийную поддержку и, по словам сенатора, получил «зеленый свет» от президента США.

Грэм отметил, что принятие документа является своевременным, поскольку Украина демонстрирует готовность к компромиссам ради мира, в то время как Россия продолжает боевые действия.

Законопроект, по его словам, предоставит президенту США инструменты для введения санкций против стран, которые покупают дешевую российскую нефть и таким образом финансируют военную машину Кремля.

Речь идет, в частности, о возможности давления на Китай, Индию и Бразилию.

Сенатор также выразил надежду, что документ получит широкую двухпартийную поддержку в Сенате в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Россия пытается обходить западные санкции, используя ледоколы для экспорта сжиженного природного газа из проекта Арктик СПГ 2, который находится под санкциями США.

По данным Bloomberg, РФ продолжает поставки СПГ в Китай, используя специализированные суда ледового класса, что позволяет заводу работать примерно на четверть мощности, несмотря на ограничения.