В Иране протестующие взяли под контроль город-миллионник Кередж.

Протесты в Иране: митингующие взяли под контроль Кередж

Как пишет издание Iran International, на 12-й день массовых беспорядков обострились столкновения между гражданским населением и силовиками, которыми руководит режим аятолл.

Участники протестов жгут полицейские участки, захватывают социальные учреждения. Правоохранители открывают огонь по толпе, протестующие местами также стреляют в ответ.

По информации местных СМИ, наиболее радикальные повстанцы объявили “охоту” на силовиков, причастных к подавлению протестов, похищениям людей и пыткам. В частности, в сети распространяется видео, на котором неизвестные застрелили заместителя начальника полиции города Ираншехр, когда тот ехал на автомобиле.

Кроме того, сообщается, что вчера в стране были застрелены еще несколько высокопоставленных сотрудников силовых структур. Информация пока официально не подтверждена.

Известно, что митингующие взяли под контроль Кередж. Это промышленный центр и крупнейший спутник Тегерана. Город соединяет столицу с Каспийским побережьем и играет стратегическую роль как транспортный узел.

В то же время за последние несколько дней повстанцы захватили контроль уже как минимум над тремя городами Ирана.

Также в одном из самых религиозных городов Ирана — Кашане — протестующие подожгли памятник генералу КСИР Касему Сулеймани, которого нынешний режим признал национальным героем.

Iran International сообщает, что в целом протесты охватили уже более 90 населенных пунктов.

Напомним, что в Иране вспыхнули протесты как ответ на экономический кризис в стране.

В то же время недавно президент США Дональд Трамп обратился к Ирану с предупреждением о возможном вмешательстве США в случае продолжения насилия и убийств протестующих.