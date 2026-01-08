В Иране протестующие захватили промышленный центр в пригороде Тегерана
- На 12-й день массовых беспорядков в Иране обострились столкновения между гражданским населением и силовиками.
- В настоящее время крупный промышленный центр Кередж находится под контролем протестующих.
- За последние несколько дней повстанцы захватили контроль уже как минимум над тремя городами Ирана.
Как пишет издание Iran International, на 12-й день массовых беспорядков обострились столкновения между гражданским населением и силовиками, которыми руководит режим аятолл.
Участники протестов жгут полицейские участки, захватывают социальные учреждения. Правоохранители открывают огонь по толпе, протестующие местами также стреляют в ответ.
По информации местных СМИ, наиболее радикальные повстанцы объявили “охоту” на силовиков, причастных к подавлению протестов, похищениям людей и пыткам. В частности, в сети распространяется видео, на котором неизвестные застрелили заместителя начальника полиции города Ираншехр, когда тот ехал на автомобиле.
Кроме того, сообщается, что вчера в стране были застрелены еще несколько высокопоставленных сотрудников силовых структур. Информация пока официально не подтверждена.
Известно, что митингующие взяли под контроль Кередж. Это промышленный центр и крупнейший спутник Тегерана. Город соединяет столицу с Каспийским побережьем и играет стратегическую роль как транспортный узел.
Также в одном из самых религиозных городов Ирана — Кашане — протестующие подожгли памятник генералу КСИР Касему Сулеймани, которого нынешний режим признал национальным героем.
Iran International сообщает, что в целом протесты охватили уже более 90 населенных пунктов.
Напомним, что в Иране вспыхнули протесты как ответ на экономический кризис в стране.
В то же время недавно президент США Дональд Трамп обратился к Ирану с предупреждением о возможном вмешательстве США в случае продолжения насилия и убийств протестующих.