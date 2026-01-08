Президент США Дональд Трамп заявил, что ему “не нужно международное право”, потому что его власть ограничивается только “собственной моралью”.

Об этом пишет The Guardian.

Трамп о международном праве

В новом интервью газете New York Times Дональд Трамп сказал, что единственным ограничением его власти как президента США является “моя собственная мораль, мой собственный разум”.

— Это единственное, что может меня остановить. Я не хочу причинять вред людям, — сказал американский лидер.

Однако он ответил утвердительно на вопрос, нужно ли его администрации соблюдать международное право:

— Да, нужно. Это зависит от того, как вы определяете международное право, — сказал президент США.

Трамп, который дал интервью в то время, когда его администрация рассматривает «ряд вариантов» в попытках получить контроль над Гренландией, также подчеркнул важность собственности.

— Собственность очень важна. Потому что я чувствую, что это психологически необходимо для успеха. Я считаю, что собственность дает вам то, чего вы не можете достичь с помощью аренды или договора. Собственность дает вам вещи и элементы, которые вы не можете получить, просто подписав документ, — добавил он.

Трамп также отверг опасения по поводу того, что его решение отстранить Николаса Мадуро от должности президента Венесуэлы создаст прецедент для потенциального захвата Тайваня Китаем или попытки России контролировать Украину.