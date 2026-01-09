В пятницу утром береговая охрана США в Карибском море вблизи Тринидада задержала пятый нефтяной танкер. Задержание произошло в рамках усилий Вашингтона по контролю за экспортом венесуэльской нефти.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Захват танкера Olina

Сейчас смотрят

По словам чиновников и компании Vanguard, занимающейся безопасностью и отслеживанием судов, этот танкер называется Olina. Судно, которое ранее называлось Minerva M, попало под санкции США за транспортировку российской нефти. Этот шаг, вероятно, усилит напряженность между Вашингтоном и Москвой.

Танкер Olina, который, согласно публичной базе данных о судоходстве Equasis, ошибочно шел под флагом Восточного Тимора.

Трекер AIS (местонахождение) судна в последний раз был активен 52 дня назад в исключительной экономической зоне Венесуэлы, к северо-востоку от Кюрасао, сообщила британская компания Vanguard.

Отмечается, что Olina покинула Венесуэлу на прошлой неделе, полностью загруженная нефтью, после того, как 3 января США задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако судно вернулось полностью загруженным в Венесуэлу после блокирования Америкой экспорта венесуэльской нефти.

Соединенные Штаты наложили санкции на танкер в январе 2025 года, когда он назывался Minerva.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, танкер Olina в период действия нефтяного эмбарго G7+ перевозил российскую нефть из российских портов в Балтийском и Черном морях, тихоокеанского региона преимущественно в Китай, Индию и Турцию.

Кроме США, санкции на танкер наложили Великобритания, Канада, ЕС, Швейцария, Австралия и Новая Зеландия.

Источник : Reuters