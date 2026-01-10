Госсекретарь Марко Рубио объяснил выход США из 66 международных организаций.

Он заявил, что США не будут финансировать учреждения и организации, которые “не могут продемонстрировать результаты”.

Об этом Рубио написал в соцсети X.

Рубио о выходе США из международных организаций

Госсекретарь США заявил, что выход из 66 международных организаций является вынужденным шагом, направленным на защиту национальных интересов и финансовой ответственности.

По его словам, Соединенные Штаты сыграли ключевую роль в создании современной международной системы, но со временем она превратилась в “громоздкую и неэффективную сеть учреждений”.

— Сотни международных организаций имеют дублирующие полномочия, слабое управление и минимальные результаты, — отметил Рубио.

Он подчеркнул, что даже те структуры, которые когда-то приносили пользу, сегодня стали бюрократическими аппаратами или политизированными платформами, противоречащими интересам США.

— Эпоха пустых чеков международным бюрократиям закончилась, — добавил он.

Рубио отметил, что по результатам анализа администрации Дональда Трампа эти 66 организаций были признаны “неэффективными, ненужными и вредными”.

Поэтому дальнейшее участие США в таких структурах означало бы предательство национального долга.

Госсекретарь заверил, что США не изолируются от мира, а лишь отказываются от устаревшей модели глобального управления, в которой американские налогоплательщики вынуждены финансировать неэффективные международные механизмы.

Напомним, 8 января Дональд Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций.

Документ предусматривает прекращение финансирования и участия страны в 31 структуре ООН и 35 вне ее пределов.