Ненужные и вредные: Рубио объяснил выход США из 66 международных организаций
- Марко Рубио заявил, что США прекращают участие и финансирование 66 международных организаций, которые администрация Трампа признала неэффективными и вредными.
- Он пояснил, что решение о выходе направлено на защиту национальных интересов США.
Госсекретарь Марко Рубио объяснил выход США из 66 международных организаций.
Он заявил, что США не будут финансировать учреждения и организации, которые “не могут продемонстрировать результаты”.
Об этом Рубио написал в соцсети X.
Рубио о выходе США из международных организаций
Госсекретарь США заявил, что выход из 66 международных организаций является вынужденным шагом, направленным на защиту национальных интересов и финансовой ответственности.
По его словам, Соединенные Штаты сыграли ключевую роль в создании современной международной системы, но со временем она превратилась в “громоздкую и неэффективную сеть учреждений”.
— Сотни международных организаций имеют дублирующие полномочия, слабое управление и минимальные результаты, — отметил Рубио.
Он подчеркнул, что даже те структуры, которые когда-то приносили пользу, сегодня стали бюрократическими аппаратами или политизированными платформами, противоречащими интересам США.
— Эпоха пустых чеков международным бюрократиям закончилась, — добавил он.
Рубио отметил, что по результатам анализа администрации Дональда Трампа эти 66 организаций были признаны “неэффективными, ненужными и вредными”.
Поэтому дальнейшее участие США в таких структурах означало бы предательство национального долга.
Госсекретарь заверил, что США не изолируются от мира, а лишь отказываются от устаревшей модели глобального управления, в которой американские налогоплательщики вынуждены финансировать неэффективные международные механизмы.
Напомним, 8 января Дональд Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций.
Документ предусматривает прекращение финансирования и участия страны в 31 структуре ООН и 35 вне ее пределов.