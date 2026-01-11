Агенты движения Атеш заявили об успешной диверсии в Московской области, в результате которой была уничтожена вышка связи военного подразделения ПВО РФ.

Об этом говорится в заявлении движения.

Уничтожение вышки связи подразделения ПВО в Московской области

По утверждению движения, уничтоженная вышка принадлежала 5 дивизии противовоздушной обороны в составе зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил РФ.

Отмечается, что вышка была предназначена для:

защищенной радиорелейной связи между командованием и подчиненными подразделениями ПВО;

размещения оборудования радиоэлектронной разведки и перехвата сигналов.

В Атеш утверждают, что уничтожение этого узла осложняет управление, координацию и сбор разведывательных данных, что снижает эффективность системы ПВО РФ в центральном регионе России.

Ранее движение Атеш заявляло о диверсии на стратегическом железнодорожном узле в Батайске Ростовской области недалеко от Ростова-на-Дону.

По информации движения, агенты подожгли релейные шкафы на станции Батайск-Сортировочная, что привело к нарушению работы ключевого логистического узла снабжения российской армии.

Через этот узел осуществляется транспортировка личного состава, бронетехники, топлива и боеприпасов для подразделений армии РФ, которые воюют на Херсонском, Запорожском и Донецком направлениях, а также в оккупированном Крыму.

