Усиление массированных российских атак по гражданскому населению и инфраструктуре Украины, в частности с применением ракеты Орешник, свидетельствует о насущной необходимости как можно скорее обеспечить Украину системами ПВО и ракетами-перехватчиками.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Европейском парламенте на форуме группы Renew 13 января.

Рютте призвал усилить украинскую ПВО

По его словам, нынешняя интенсивность российских ударов требует от союзников неотложных решений по усилению украинской ПВО.

Генсек НАТО подчеркнул необходимость срочно передать Украине ракеты-перехватчики, которые позволят сбивать российские ракеты типа Орешник.

— Мы отвечаем (на российские атаки. – Ред.) и сейчас, ведь это уже ужасно. Эти российские ракеты – оружие смерти и разрушения. Мы видели это на днях, когда их применили по Львовщине. Я считаю это ужасным, – подчеркнул Рютте.

Он напомнил, что “прошлой ночью мы снова видели сотни дронов и десятки ракет, которые ударили по Украине”.

— В частности, сейчас они бьют по гражданской инфраструктуре, по невинным мирным жителям. Это не имеет никакого отношения к боевым действиям на фронте. Это делается только для того, чтобы посеять панику и смерть среди гражданского населения Украины. Это свидетельство зверств, на которые готовы пойти россияне, — констатировал генсек НАТО.

По словам Рютте, именно такие действия России объясняют его решимость сделать все возможное, чтобы Украина получила «необходимые ракеты-перехватчики для сбивания этих ракет везде, где это возможно».

— Я прошу присутствующих здесь парламентариев: работайте со своими правительствами, чтобы они тщательно проверили свои запасы. Найдите необходимые ракеты-перехватчики для систем Patriot, NASAMS и SAMP/T, поскольку украинцы нуждаются в них немедленно, – призвал Рютте.