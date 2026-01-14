Правительство США подало в суд ходатайство об ордерах на конфискацию еще десятков танкеров, связанных с Венесуэлой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с этим вопросом.

Вашингтон усиливает давление на Венесуэлу

Военные и береговая охрана США за последние недели задержали в международных водах пять танкеров, которые перевозили венесуэльскую нефть.

Блокировка танкеров является частью кампании Дональда Трампа по отстранению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого американские военные задержали 3 января. Впоследствии Трамп заявил, что планирует контролировать нефтяные ресурсы Венесуэлы, чтобы возродить пришедшую в упадок нефтяную промышленность страны.

В декабре американский президент ввел блокаду экспорта венесуэльской нефти танкерами, что привело к почти полной остановке транспортировки. Однако на этой неделе поставки возобновились под надзором США.

По данным источников Reuters, правительство США подало в окружные суды несколько десятков гражданских исков об изъятии и конфискации танкеров и грузовых судов, задействованных в экспорте нефти. В Министерстве юстиции США информацию пока не комментируют.

Известно, что задержанные или подсанкционные танкеры являются частью так называемого теневого флота. Такие суда маскируют свое происхождение, чтобы перевозить нефть из Ирана, России или Венесуэлы.

Больше всего венесуэльскую нефть покупает Китай.

